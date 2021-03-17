Матвиенко поддержала идею запретить пластиковую посуду

Матвиенко поддержала предложение вице-премьера Абрамченко запретить пластиковую посуду и трубочки. По ее словам, уже давно пришло время перейти на производство из перерабатываемого сырья

Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко запретить производство и использование неперерабатываемого пластика.

«Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

Накануне Абрамченко заявила, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов, в частности одноразовой посуды и коктейльных трубочек.

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