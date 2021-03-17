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Матвиенко поддержала идею запретить пластиковую посуду

Матвиенко поддержала предложение вице-премьера Абрамченко запретить пластиковую посуду и трубочки. По ее словам, уже давно пришло время перейти на производство из перерабатываемого сырья
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко запретить производство и использование неперерабатываемого пластика.

«Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

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<p>Так как в Японии немного места для захоронения отходов, 90% из них отправляют на утилизацию. В стране действует программа &laquo;нулевых отходов&raquo;, суть которой в том, чтобы максимально сократить не только количество отходов, но и вообще используемых материалов. Также распространена идея &laquo;моттаинай&raquo;: &laquo;не выкидывай, пока не использовал полностью&raquo;. ​Одно из важных ее направлений &mdash; снижение потребления полиэтиленовых пакетов</p>

Накануне Абрамченко заявила, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов, в частности одноразовой посуды и коктейльных трубочек.

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По ее словам, запрет может быть введен в течение двух лет, а к 2030 году власти планируют убрать из общей массы отходов половину вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов». Для реализации проекта на рубль государственного бюджета планируется привлечь 3 руб. частных инвестиций, сказала Абрамченко.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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С необходимостью отказаться от неперерабатываемых, трудноперерабатываемых и трудноизвлекаемых видов упаковки в пользу более экологичной согласился гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы) Денис Буцаев. Однако без контроля эта система не сможет заработать, поэтому нужна система прослеживания товара от его изготовления до переработки или захоронения пластов, отметил он.

Позицию Абрамченко также поддержал крупнейший нефтехимический холдинг России «Сибур». «Мы как общество должны избегать предметов, которые невозможно извлечь [из мусора] при сортировке. Например, пластиковую вилку извлечь крайне сложно — очень высокая вероятность, что она попадет в захоронение. А пластиковая тарелка однозначно будет извлечена. То, что крайне сложно извлечь при сортировке, должно изыматься из оборота», — отметил председатель правления компании Дмитрий Конов.

Автор
Виктория Полякова
Валентина Матвиенко пластиковые пакеты переработка мусора Виктория Абрамченко экология
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