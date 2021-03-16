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Абрамченко назвала сроки запрета производства пластиковой посуды

По словам вице-премьера, запрет на производство пластиковой посуды и трубочек может быть введен на горизонте ближайших двух лет
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Запрет на производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек может быть введен «в ближайшее время», на горизонте двух лет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах форума «Чистая страна» в Сколково, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Выступая на форуме, Абрамченко указала, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов, таких как одноразовая посуда, коктейльные трубочки и т.д. По словам вице-премьера, к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов».

Сор из избы: как семьи в разных странах решают проблему утилизации мусора
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<p>Так как в Японии немного места для захоронения отходов, 90% из них отправляют на утилизацию. В стране действует программа &laquo;нулевых отходов&raquo;, суть которой в том, чтобы максимально сократить не только количество отходов, но и вообще используемых материалов. Также распространена идея &laquo;моттаинай&raquo;: &laquo;не выкидывай, пока не использовал полностью&raquo;. ​Одно из важных ее направлений &mdash; снижение потребления полиэтиленовых пакетов</p>

Крупнейший нефтехимический холдинг России «Сибур» «полностью поддерживает позицию вице-премьера», заявил председатель правления компании Дмитрий Конов.

«Мы как общество должны избегать предметов, которые невозможно извлечь [из мусора] при сортировке. Например, пластиковую вилку извлечь крайне сложно — очень высокая вероятность, что она попадет в захоронение. А пластиковая тарелка однозначно будет извлечена. То, что крайне сложно извлечь при сортировке, должно изыматься из оборота», — подчеркнул глава правления «Сибура».

Население и компании стали лучше платить за мусор
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Страны Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) уже обсуждают поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. При этом российский Минпромторг отмечал, что бумажная или картонная упаковка не подходит для большого спектра продовольственных товаров, например для мяса, рыбы, некоторых видов фруктов.

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Автор
Людмила Подобедова
Виктория Абрамченко переработка мусора пластиковая бутылка
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