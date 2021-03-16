Абрамченко назвала сроки запрета производства пластиковой посуды

По словам вице-премьера, запрет на производство пластиковой посуды и трубочек может быть введен на горизонте ближайших двух лет

Виктория Абрамченко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Запрет на производство и использование пластиковой посуды и коктейльных трубочек может быть введен «в ближайшее время», на горизонте двух лет, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах форума «Чистая страна» в Сколково, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Выступая на форуме, Абрамченко указала, что «не нужно бояться» запрещать производство, использование и выпуск в обращение неперерабатываемых материалов, таких как цветной пластик, а также трудноизвлекаемых материалов, таких как одноразовая посуда, коктейльные трубочки и т.д. По словам вице-премьера, к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов».

Крупнейший нефтехимический холдинг России «Сибур» «полностью поддерживает позицию вице-премьера», заявил председатель правления компании Дмитрий Конов.

«Мы как общество должны избегать предметов, которые невозможно извлечь [из мусора] при сортировке. Например, пластиковую вилку извлечь крайне сложно — очень высокая вероятность, что она попадет в захоронение. А пластиковая тарелка однозначно будет извлечена. То, что крайне сложно извлечь при сортировке, должно изыматься из оборота», — подчеркнул глава правления «Сибура».