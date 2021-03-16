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Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и посуду

Вице-премьер призвала не бояться запретительных мер в сфере борьбы с мусором. К концу десятилетия надо убрать из общей массы отходов половину вторичных ресурсов, добавила она
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, выступая на форуме «Чистая страна» в Сколково, заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлекаемые материалы, передает корреспондент РБК.

«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Этим нужно заниматься и это есть уже в практической работе правительства», — сказала она.

К 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов», добавила вице-премьер.

«Мы проанализировали экономическую модель экономики замкнутого цикла: на 1 руб. из государственного бюджета при таких решениях со стороны правительства мы планируем привлечь 3 руб. частных инвестиций», — сказала Абрамченко.

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы) Денис Буцаев согласился, что в России необходимо отказаться от неперерабатываемых, трудноперерабатываемых и трудноизвлекаемых видов упаковки в пользу более экологичной. Но он отметил, что без контроля эта система не сможет заработать, поэтому нужна система прослеживания товара от его изготовления до переработки или захоронения пластов.

В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик
Общество
Фото:Soe Zeya Tun / Reuters

Пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 5 марта сообщила, что в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года включат вопросы о поэтапном отказе от одноразовых пластиковых пакетов на территориях стран — участниц ЕАЭС (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Россия). Информацию о том, что обсуждение запрета идет, подтвердили тогда в Минэкономразвитии, Минприроды и Минпромторге.

Сейчас участники ЕАЭС согласовывают проект плана реализации стратегии, в который предполагают включить конкретные мероприятия по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика. Этот документ намерены утвердить до конца первого квартала 2021 года. В Минпромторге при этом отметили, что бумажная или картонная упаковка не подходит для большого спектра продовольственных товаров, например мяса, рыбы, некоторых видов фруктов.

Кроме того, отказ от этих видов упаковки может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке. В июне 2019 года Дмитрий Кобылкин, который на тот момент возглавлял Минприроды, выступил против запрета пластиковой посуды по тем же причинам. «Если мы сейчас возьмем и просто запретим пластиковую посуду, то оставим без работы заводы, которые это все производят, и люди выйдут на улицу. Этого делать точно нельзя», — говорил он в интервью РБК. Чиновник тогда предложил отказываться от пластиковой посуды постепенно — по 10% в год — для защиты окружающей среды.

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Глава Минприроды назвал сроки ввода запрета на пластиковую посуду
Бизнес
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Европарламент в 2018 году большинством голосов одобрил запрет на пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы с 2021 года. Кроме того, в Брюсселе посчитали необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

Авторы
Людмила Подобедова, Владислав Гордеев
пластиковые пакеты экология мусор Минпромторг
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Общество
В ЕАЭС предложили запретить одноразовый пластик
Общество
Европарламент поддержал запрет на ватные палочки и одноразовую посуду
Общество
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