Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и посуду

Вице-премьер призвала не бояться запретительных мер в сфере борьбы с мусором. К концу десятилетия надо убрать из общей массы отходов половину вторичных ресурсов, добавила она

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Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, выступая на форуме «Чистая страна» в Сколково, заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлекаемые материалы, передает корреспондент РБК.

«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Этим нужно заниматься и это есть уже в практической работе правительства», — сказала она.

К 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, что позволит «на 50% меньше захоранивать отходов», добавила вице-премьер.

«Мы проанализировали экономическую модель экономики замкнутого цикла: на 1 руб. из государственного бюджета при таких решениях со стороны правительства мы планируем привлечь 3 руб. частных инвестиций», — сказала Абрамченко.

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО, куратор мусорной реформы) Денис Буцаев согласился, что в России необходимо отказаться от неперерабатываемых, трудноперерабатываемых и трудноизвлекаемых видов упаковки в пользу более экологичной. Но он отметил, что без контроля эта система не сможет заработать, поэтому нужна система прослеживания товара от его изготовления до переработки или захоронения пластов.