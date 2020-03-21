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ВОЗ сообщила о более чем 24 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Всего в мире заразилось более 234 тыс. человек. Среди подтвержденных за последние сутки случаев больше всего их было зарегистрировано в Европе
Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters

За прошедшие сутки в мире было выявлено более 24 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Общее число зараженных людей в мире, таким образом, достигло 234 073, уточнила организация.

Большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений приходится на Европу (17 506), существенно меньше случаев — 4104 — было выявлено на территории Южной и Северной Америк.

Кроме того, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки из-за заражения коронавирусом в мире умер 1061 человек, общее количество жертв приблизилось к 10 тыс. (9840).

Наибольшее количество жертв зафиксировано в Италии — по последним данным, в стране скончались 3407 человек. Накануне стало известно, что по этому показателю Италия обошла Китай, откуда начала распространяться инфекция и который до недавнего времени занимал первые позиции. За последние сутки в Италии умерли 429 человек.

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В среду, 18 марта, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что ученые уже проводят испытания вакцины против коронавируса. Он отметил, что они начались «всего через 60 дней» после исследований генетической последовательности вируса и назвал это «невероятным достижением».

Также премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что в России создали шесть вакцин против новой инфекции. При этом были использованы уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии, уточнил глава правительства.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова анонсировала появление вакцины, которую разрабатывает агентство, через 11 месяцев. Она отметила, что первые результаты испытаний препарата могут появиться в июне 2020 года, затем последует второй этап, а после него — доклинические исследования.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ВОЗ
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