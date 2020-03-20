Скворцова назвала срок создания ФМБА вакцины от коронавируса

Готовая вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство, появится через 11 месяцев. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».

По ее словам, первые результаты испытаний вакцины должны появиться уже в июне этого года, второй этап должен быть завершен к началу июля, а доклинические исследования займут около шести месяцев.

«Первая фаза клинических исследований займет до пяти месяцев. Вторая и третья фазы клинических исследований занимают до 15 месяцев, однако в случае применения протокола ВОЗ, возможно исключить клинические исследования второй-третьей фаз», — добавила Скворцова.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей практике Оксаны Драпкиной, расшифровка генома коронавируса может ускорить создание вакцины. Она допустила, что вакцина появится не менее чем через год.

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