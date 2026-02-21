 Перейти к основному контенту
Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии

Индийские власти запретили представителям российских страховщиков работать напрямую с частными клиниками, рассказали в «Евроинс». До этого запрет действовал только для государственных учреждений. Нью-Дели не предупреждал об этом
Фото: Sanjeev Verma / Hindustan Times / IMAGO / ТАСС
Фото: Sanjeev Verma / Hindustan Times / IMAGO / ТАСС

Власти Индии запретили представителям российских страховых компаний работать напрямую с частными клиниками, сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР) директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева, назвав это «недружественным и тревожным шагом» со стороны Нью-Дели.

«С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российским компаниями-ассистансами — с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее такой запрет существовал только для государственных клиник в Индии», — рассказала она, отметив, что теперь российским страховщикам придется работать по-другому и перезаключать массу договоров.

Алчеева добавила, что подобная политика в отношении российских страховых компаний существует и в других странах, например, на Кубе или в Доминикане. «Местные ассистансы никак не зависят от нас, процесс информирования ведется в соответствии с их собственными представлениями. Для нас это сложность, но наши клиенты и в этом случае будут защищены и не оставлены без медицинской помощи», — подчеркнула она.

Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России
Политика
Фото:Алексей Бахарев / Shutterstock

Так страховая компания ответила на сообщения о том, что туристка из Москвы умерла на Гоа, а «ЕВРОИНС» заявила, что ее близкие должны самостоятельно оплатить счет за медицинские услуги. Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», 56-летней женщине стало плохо после купания, по рекомендации компании, где туристка покупала страховку, ее отвезли в госпиталь.

Несмотря на попытки оказать ей помощь, женщина умерла, а госпиталь потребовал заплатить за услуги около $1,4 тыс. и оплатить доставку тела в морг. Страховая компания в ответ на обращение близких скончавшейся заявила, что им придется рассчитаться с госпиталем самостоятельно, а деньги им потом вернут после обращения в компанию и предоставления документов.

РБК направил запрос в Посольство России в Индии.

Алчеева заявила, что у компании-«ассистанса» был договор с клиникой, куда обратились туристка и ее родные, однако из-за запрета «система выдала сотруднику на линии поддержки информацию о необходимости самооплаты услуг». В настоящее время в компании проводится внутренняя проверка по поводу инцидента.

По словам Алчеевой, страховая сможет организовать оплату через местную ассистанс-компанию, такие договора уже заключены. «Все счета клиники в Индии по данному инциденту будут оплачены в ближайшее время, репатриация тела скончавшейся туристки также будет организована за наш счет, в соответствии с условиями полиса, мы уже приступили к процессу. Все наши обязательства перед клиентами, безусловно, будут выполнены», — заверила она. 

