Страховщики оценили возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО

Ведущие игроки страхового рынка и профильный союз выступили против полной отмены натуральной формы возмещения по ОСАГО — компенсации в виде организации ремонта поврежденного автомобиля. При этом они признали, что действующий механизм требует срочного совершенствования из-за критического роста убыточности, вызванного злоупотреблениями и техническими сложностями.

Дискуссия вокруг будущего «натурремонта» активизировалась на фоне консультаций Банка России с участниками рынка. Как сообщили РБК в пресс-службе «Ингосстраха», проблема убыточности ОСАГО для страховщиков становится все острее. Основными причинами называют массовые злоупотребления со стороны «автоюристов», взыскивающих через суды суммы, в разы превышающие установленный законом лимит 400 тыс. руб., а также жесткие обязательства по срокам и качеству ремонта, которые невозможно выполнить для некоторых автомобилей (с правым рулем, старых или марок, чьи запчасти не поставляются в Россию).

По оценкам участников рынка, выплаты, явно связанные с такими злоупотреблениями, уже достигают нескольких процентов от общего объема. Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО длительное время превышает 100%, что заставляет компании субсидировать этот вид страхования за счет других направлений. Ситуация варьируется по регионам: например, в Новосибирской области выплаты за прошлый год почти на 2 млрд руб. превысили сборы.

«Возможность полной отмены натуральной формы возмещения по ОСАГО <...> по единодушному мнению участников рынка, не является обоснованным предметом для обсуждения», — подчеркнули в «Ингосстрахе». В компании считают, что первоочередная задача — уточнить законодательство, чтобы исключить взыскания сверх установленных лимитов.

Эту позицию поддерживает и Российский союз автостраховщиков (РСА). В союзе РБК заявили, что натуральная форма должна сохраниться, так как повышает ценность полиса для добросовестных клиентов и является инструментом борьбы с недобросовестными посредниками.

Страховщики отметили важность сервиса для клиентов. «Мы считаем очень значимым сохранять для клиентов такую важную сервисную составляющую, как натуральный ремонт, ведь большая часть автомобилистов не имеют ни желания, ни возможности самим заниматься организацией восстановления», — прокомментировал РБК член правления «Росгосстраха» Евгений Ильин.

Обсуждение возможной отмены ремонта по ОСАГО происходит на фоне растущей убыточности этого вида страхования. Ранее, на прошлой неделе, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния провел совещание со страховщиками, где рассматривались возможные изменения механизма натурального возмещения, включая и его полную отмену. Регулятор и участники рынка сходятся во мнении, что нынешняя система нуждается в доработке, так как создает почву для злоупотреблений со стороны недобросовестных посредников и сталкивается с дефицитом запчастей для многих автомобилей. При этом полный отказ от ремонта, как опасаются эксперты, может привести к росту мошенничества и увеличению тарифов.