Полиция разоблачила взломщиков аккаунтов агентов страховых компаний

Сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД (БСТМ) пресекли деятельность организованной группы, которая специализировалась на взломе аккаунтов агентов страховых компаний и присвоении страховых премий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«В результате противоправной деятельности осуществлен неправомерный доступ к личным кабинетам работников десяти страховых компаний. Незаконный доход превысил 60 млн руб.», — пояснила Волк.

Хакеры, по данным МВД, искали клиентов через социальные сети и сообщества в мессенджерах. С помощью вредоносного ПО они получали доступ к личным кабинетам агентов страховых компаний. Затем оформляли страховые продукты третьим лицам и незаконно присваивали страховые премии.

Следователь возбудил уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 Уголовного кодекса). Одному из обвиняемых организаторов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное расследование продолжается, подчеркнула Волк.

26 января пресс-служба управления по организации борьбы с киберпреступностью МВД предупредила о новой форме мошенничества. Злоумышленники начали использовать поддельные рабочие чаты, маскируя их под официальные каналы.