Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России

Индия до пятницы решит, продлит ли разрешения российским страховщикам танкеров, поставляющих нефть в страну. Решение принимается на фоне давления со стороны Соединенных Штатов

Главное управление судоходства Индии должно до пятницы решить, продлить ли разрешение российским компаниям на страховку танкеров, поставляющих нефть в страну. Решать вопрос приходится на фоне давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Срочно нужно одобрение только для четырех российских страховщиков, еще для четырех компаний оно не требуется до 2029 и 2030 годов. Источники агентства ожидают, что Главное управление судоходства Индии примет решение о продлении разрешений на страховку завтра, 19 февраля, и что оно будет положительным. Ранее процесс одобрения в этом году был задержан из-за проблем с документами, которые теперь устранены, сообщили источники Bloomberg.

2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти у России. По словам республиканца, Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации». США отменят в ответ на это ранее введенные пошлины. Индийский министр нефти Хардип Пури говорил, что объемы закупок нефти у России действительно будут снижаться.

Позднее Трамп уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного». По данным Bloomberg, в Индию направляется всего одна партия российской нефти с отгрузкой в феврале, а в январе таких партий не было. Агентство также отмечало, что НПЗ страны провели «неспокойные выходные» из-за указа Трампа о снижении пошлин, пока они не получили никаких указаний из Нью-Дели и не ожидают их в ближайшее время.

При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что Индия сохранит стратегическую автономию, несмотря на обещание Соединенным Штатам прекратить закупку российской нефти. Российский посол Денис Алипов говорил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Индии и другим партнерам Москвы пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе. Он связал это со стремлением США к экономическому доминированию.

Президент России Владимир Путин говорил, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».