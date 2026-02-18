 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России

Bloomberg: Индия примет решение по страховке нефти в России на фоне угроз США
Индия до пятницы решит, продлит ли разрешения российским страховщикам танкеров, поставляющих нефть в страну. Решение принимается на фоне давления со стороны Соединенных Штатов
Фото: Алексей Бахарев / Shutterstock
Фото: Алексей Бахарев / Shutterstock

Главное управление судоходства Индии должно до пятницы решить, продлить ли разрешение российским компаниям на страховку танкеров, поставляющих нефть в страну. Решать вопрос приходится на фоне давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Срочно нужно одобрение только для четырех российских страховщиков, еще для четырех компаний оно не требуется до 2029 и 2030 годов. Источники агентства ожидают, что Главное управление судоходства Индии примет решение о продлении разрешений на страховку завтра, 19 февраля, и что оно будет положительным. Ранее процесс одобрения в этом году был задержан из-за проблем с документами, которые теперь устранены, сообщили источники Bloomberg.

США перехватили в Индийском океане танкер Veronica III

2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки нефти у России. По словам республиканца, Индия «взяла на себя обязательство прекратить прямой или косвенный импорт нефти Российской Федерации». США отменят в ответ на это ранее введенные пошлины. Индийский министр нефти Хардип Пури говорил, что объемы закупок нефти у России действительно будут снижаться.

Позднее Трамп уточнил, что Индия продолжает закупать нефть из России, но «совсем немного».  По данным Bloomberg, в Индию направляется всего одна партия российской нефти с отгрузкой в феврале, а в январе таких партий не было. Агентство также отмечало, что НПЗ страны провели «неспокойные выходные» из-за указа Трампа о снижении пошлин, пока они не получили никаких указаний из Нью-Дели и не ожидают их в ближайшее время.

При этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар говорил, что Индия сохранит стратегическую автономию, несмотря на обещание Соединенным Штатам прекратить закупку российской нефти. Российский посол Денис Алипов говорил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Индии и другим партнерам Москвы пытаются запретить покупать российские энергоносители, как и ранее Европе. Он связал это со стремлением США к экономическому доминированию.

Президент России Владимир Путин говорил, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
страхование нефть Индия танкеры
Материалы по теме
Berliner Zeitung рассказала о хаосе в день старта саммита по ИИ в Индии
Политика
В Индии задумались об ограничении доступа детей к соцсетям
Политика
США перехватили в Индийском океане еще один танкер
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона Спорт, 23:21
Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России Политика, 23:18
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле Политика, 23:14
США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний Политика, 23:10
Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы Политика, 22:37
Акции «Самолета» выросли на новости про возможную косвенную господдержку Инвестиции, 22:23
Канада потеряла Кросби, но вышла в полуфинал. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:09
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород Политика, 22:08
«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 22:05
Власти Польши рассказали о работе над получением репараций от России Политика, 22:03
«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов и корректировке расписания Общество, 21:59
Зеленский заявил о надежде на третий раунд переговоров в феврале Политика, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве Политика, 21:48