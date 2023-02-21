Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тыс.

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 42 310 человек

С 6 февраля, когда случилось самое мощное в истории Турции землетрясение, произошло более 7 тыс. афтершоков. 20 февраля на юге страны были зафиксированы новые подземные толчки, погибли шесть человек

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Число погибших после землетрясений в Турции достигло 42 310. Об этом сообщили в управлении по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD).

С 6 февраля, когда произошло первое мощное землетрясение, было зафиксировано более 7 тыс. афтершоков.

Ранее управление сообщало о 41 020 погибших. После 20 февраля в Турции прекратили почти все спасательные работы, связанные с землетрясениями. Работы продолжаются только в турецких провинциях Хатай и Кахраманмараш, которые больше всего пострадали от подземных толчков. Из-под завалов спасли более 114 тыс. человек.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовала серия подземных толчков, которые затронули соседние страны. Минздрав Сирии сообщал о 1414 погибших.

Два новых землетрясения произошли вечером 20 февраля на юго-востоке Турции, в Хатае. Первое — магнитудой 6,4 — зафиксировали в районе Дефне, второе — магнитудой 5,8 — в Самандаге, неподалеку от границы с Сирией. Погибли по меньшей мере шесть человек, 294 пострадали. В результате новых подземных толчков разрушились несколько домов, землетрясение ощущалось в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.