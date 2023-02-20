В Турции прекратили почти все спасательные работы после землетрясений

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Турция прекратила во многих местах поисково-спасательные работы после землетрясений, которые произошли 6 февраля, сообщил глава турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнус Сезер, передает Anadolu.

Работы продолжаются только в турецких провинциях Хатай и Кахраманмараш, которые больше всего пострадали от стихийного бедствия. «Наши поисково-спасательные работы в почти 40 зданиях продолжаются с большой аккуратностью и с большой осторожностью», — заявил Сезер.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовал еще ряд подземных толчков, которые продолжались несколько дней. Число погибших в результате землетрясений превысило 41 тыс. человек, сообщало AFAD.

Спасатели продолжали находить людей даже спустя почти две недели после происшествия. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье из-под завалов жилого дома достали живыми трех человек, в том числе одного ребенка, спустя 296 часов после землетрясения.