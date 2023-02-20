Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В России появится еще одна китайская автомобильная марка Авто, 18:27
Ингосстрах: цифровой рубль позволит мгновенно получать страховые выплаты Крипто, 18:23
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 18:12
В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек Общество, 18:08
Спад экономики в 2022 году оказался меньше, чем в пандемию Экономика, 18:05
Противники допуска России на Олимпиаду обошлись без угроз в письме МОК Спорт, 17:59
ФАС признала телеканал ТНТ нарушителем. Все дело в громкости рекламы Life, 17:50
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Стоимость газовой компании Гаутама Адани рухнула на 76% за четыре недели Инвестиции, 17:49
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 17:49
В России отменили мартовские концерты «Мумий Тролля» Общество, 17:41
Rai News узнал о планах премьера Италии встретиться с Зеленским в Киеве Политика, 17:41
Польша ограничила движение на последнем пункте пропуска с Белоруссией Общество, 17:39
Как создать нужный пользователю продукт с помощью метода Кано Pro, 17:34
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 17:25
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек

Президент Турции Эрдоган: Из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Турции из-под завалов после землетрясений спасли более 114 834 человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, число погибших превысило 41,1 тыс. человек. Глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что поисково-спасательные работы завершены во всех провинциях Турции, за исключением южной провинции Хатай. Там выживших ищут под завалами 15 зданий.

В результате землетрясений разрушены либо серьезно повреждены и подлежат сносу 118 тыс. жилых зданий, заявил Эрдоган. Временное жилье предоставили 684 тыс. граждан.

С марта в провинциях Хатай, Кахраманмараш, Адыяман, Газиантеп, Элязыг, Адан и Килис построят в общей сложности более 136 тыс. новых домов. Эрдоган подчеркнул, что их проектируют с учетом геологической структуры и фактора землетрясений. «Cтремимся по возможности перенести населенные пункты из низин в горные районы, с тем чтобы не допускать бедствий, связанных с деформацией грунта», — добавил президент.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовало еще несколько подземных толчков, которые продолжались несколько дней.

Спасатели продолжали находить людей даже спустя почти две недели после происшествия. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье из-под завалов жилого дома достали живыми трех человек, в том числе одного ребенка, спустя 296 часов после землетрясения.

Читайте на РБК Pro
Мировую экономику штормит: на чем планируют заработать Сорос и Баффетт
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Три магических числа Яндекса: о чем говорит отчет российского ИТ-гиганта

В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек
В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек

Теги
Турция землетрясения Реджеп Тайип Эрдоган
Материалы по теме
В Турции прекратили почти все спасательные работы после землетрясений
Общество
Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек
Общество
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter