В Турции из-под завалов после землетрясений спасли 114 тысяч человек

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В Турции из-под завалов после землетрясений спасли более 114 834 человек, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, число погибших превысило 41,1 тыс. человек. Глава Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что поисково-спасательные работы завершены во всех провинциях Турции, за исключением южной провинции Хатай. Там выживших ищут под завалами 15 зданий.

В результате землетрясений разрушены либо серьезно повреждены и подлежат сносу 118 тыс. жилых зданий, заявил Эрдоган. Временное жилье предоставили 684 тыс. граждан.

С марта в провинциях Хатай, Кахраманмараш, Адыяман, Газиантеп, Элязыг, Адан и Килис построят в общей сложности более 136 тыс. новых домов. Эрдоган подчеркнул, что их проектируют с учетом геологической структуры и фактора землетрясений. «Cтремимся по возможности перенести населенные пункты из низин в горные районы, с тем чтобы не допускать бедствий, связанных с деформацией грунта», — добавил президент.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовало еще несколько подземных толчков, которые продолжались несколько дней.

Спасатели продолжали находить людей даже спустя почти две недели после происшествия. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье из-под завалов жилого дома достали живыми трех человек, в том числе одного ребенка, спустя 296 часов после землетрясения.