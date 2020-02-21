Глава ВИЧ-Центра поспорил с Минздравом о стабилизации ситуации с вирусом

По мнению Минздрава, зафиксировано снижение темпов заражения и ситуация находится на контроле, с чем категорически не согласился глава ВИЧ-центра

Вадим Покровский (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Говорить о том, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России стабилизировалась, не приходится, считает глава Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Я думаю, здесь тоже все поддерживают эту позицию, да? Никто не засомневался в этом? Хотя я лично считаю, что это совсем не так», — сказал Покровский на прошедшем в Госдуме «круглом столе». Он был посвящен теме «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ».

В материалах, которые были подготовлены к заседанию, значилось письмо замминистра здравоохранения Сергея Краевого, адресованное главе комитета ГД по охране здоровья Дмитрию Морозову. В нем говорилось, что ведомство отмечает тенденцию к стабилизации ситуации с распространением ВИЧ в России, начиная с 2016 года. По данным Минздрава, в 2016-м было выявлено 86,86 тыс. новых случаев инфицирования, а в 2019-м — 80,12 тыс.

Покровский с этими данными не согласился, заявив, что за последние три года произошло 300 тыс. новых случаев заражения, а 80 тыс. человек погибли. «Поэтому если бы мы все согласились с этой позицией [о стабилизации ситуации с ВИЧ], то не стоило бы здесь собираться», — сказал академик. Он не уточнил, на какие данные он ссылался во время своего выступления.