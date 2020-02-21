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Глава ВИЧ-Центра поспорил с Минздравом о стабилизации ситуации с вирусом

По мнению Минздрава, зафиксировано снижение темпов заражения и ситуация находится на контроле, с чем категорически не согласился глава ВИЧ-центра
Вадим Покровский (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Говорить о том, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России стабилизировалась, не приходится, считает глава Директор Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Я думаю, здесь тоже все поддерживают эту позицию, да? Никто не засомневался в этом? Хотя я лично считаю, что это совсем не так», — сказал Покровский на прошедшем в Госдуме «круглом столе». Он был посвящен теме «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ».

В материалах, которые были подготовлены к заседанию, значилось письмо замминистра здравоохранения Сергея Краевого, адресованное главе комитета ГД по охране здоровья Дмитрию Морозову. В нем говорилось, что ведомство отмечает тенденцию к стабилизации ситуации с распространением ВИЧ в России, начиная с 2016 года. По данным Минздрава, в 2016-м было выявлено 86,86 тыс. новых случаев инфицирования, а в 2019-м — 80,12 тыс.

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Покровский с этими данными не согласился, заявив, что за последние три года произошло 300 тыс. новых случаев заражения, а 80 тыс. человек погибли. «Поэтому если бы мы все согласились с этой позицией [о стабилизации ситуации с ВИЧ], то не стоило бы здесь собираться», — сказал академик. Он не уточнил, на какие данные он ссылался во время своего выступления.

В круглом столе также участвовала и помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова, которая заявила, что в последние три года наблюдается снижение темпов заражения ВИЧ в России.

Двумя днями ранее, 19 февраля, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава Наталья Костенко сообщила о том, что в России удалось стабилизировать ситуацию с ВИЧ. В России наметилась тенденция снижения темпов прироста заболеваемости и наблюдается снижение доли инфицированных при потреблении инъекционных наркотиков, сказала она на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

Костенко сообщила, что наиболее высокий уровень инфицированности наблюдается у лиц активного трудоспособного возраста от 30 до 44 лет, из них — у мужчин в возрасте от 25 до 39 лет. При этом, как отметила Костенко, охват тестирования на ВИЧ по всей стране в минувшем году достиг 27,8%. «То есть более 40,8 млн человек установили свой ВИЧ-статус. На 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Необходимо отметить, что это один из самых высоких показателей в мире», — добавила она.

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На прошлой неделе журналист Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале. За полторы недели ролик набрал более 11,5 млн просмотров. Фильм также показали в Госдуме, с ним ознакомились и в Минздраве. Выход фильма Дудя о ВИЧ спровоцировал рост спроса на экспресс-тесты — после его публикации в некоторых аптеках он вырос в несколько раз.

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя фильм Дудя, заявил, что ведомство проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам. Он отметил, что сейчас ВИЧ в России — более реальная угроза, чем коронавирус, вспышка которого произошла в Китае. Кудрин привел статистику, согласно которой, в стране инфицированы более 1 млн человек, а в 2018 году от СПИДа скончались 37 тыс. «В среднем по 100 человек в день», — подсчитал он.

По официальным данным, в России живет более 1 млн людей с ВИЧ. В федеральном регистре больных ВИЧ-инфекцией есть данные о 896 тыс. человек, из них антиретровирусную терапию получают более 510 тыс.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ВИЧ, Минздрав, Роспотребнадзор
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