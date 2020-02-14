Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России

Фото: вДудь / youtube.com

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ в России— полезный, несмотря на то, что по поводу подачи некоторых фактов можно подискутировать. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай написал в своем Telegram-канале.

По словам Салагая, в фильме дается много важной информации. Он добавил, что с этой информацией хорошо знакомы профессионалы, однако большая часть аудитории не много знает о ВИЧ.

«Именно поэтому фильм важен — он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются», — написал замминистра. Он повторил, что с остротой подачи некоторых фактов можно не соглашаться, однако, по его словам, такая подача побуждает людей пройти тестирование и получить необходимое лечение.

Салагай также отметил, что в фильме затронута проблема стигматизации ВИЧ-инфицированных. В связи с этом он отметил, что сегодня ВИЧ — это не приговор. «Очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети, и все было хорошо», — отметил замминистра.

При этом, по мнению Салагая, фильм бы только выиграл, если бы в нем давалась информация о деятельности СПИД-центров, регионов и Министерства здравоохранения России. Он назвал это «достаточно внушительной работой», превосходящей по объему то, что делалось 5-10 лет назад.