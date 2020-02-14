Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 63,45 (-0,15) Quote, 12:43
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,41) Quote, 12:43
Forbes оценил предвыборные затраты Блумберга на мемы в $1,5 млн Политика, 22:33 Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России Общество, 22:30 В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом Политика, 22:13 Мужчина совершил самоубийство в психбольнице в Ставрополе Общество, 21:52 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля Общество, 21:50 «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках Спорт, 21:40 В Москве суд обязал МХАТ им. Горького выплатить актерам более ₽700 тыс. Общество, 21:34 Лукашенко заявил о готовности фигурантов «сахарного дела» «грузить навоз» Общество, 21:20 CAS сократил на треть допинговую дисквалификацию российского ходока Спорт, 21:13 В Египте выявили первый случай заболевания коронавирусом Общество, 21:13 Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Общество, 21:01 Бывший футболист сборной России Торбинский переехал в США Спорт, 20:59 ФАС не учла замечания бизнеса к правилам предустановки российского софта Технологии и медиа, 20:55 Экономика любви: сколько мы тратим на День святого Валентина Quote, 20:48
Общество ,  
0 

Замминистра здравоохранения назвал полезным фильм Дудя о ВИЧ в России

Фото: вДудь / youtube.com

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ в России— полезный, несмотря на то, что по поводу подачи некоторых фактов можно подискутировать. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай написал в своем Telegram-канале.

По словам Салагая, в фильме дается много важной информации. Он добавил, что с этой информацией хорошо знакомы профессионалы, однако большая часть аудитории не много знает о ВИЧ.

«Именно поэтому фильм важен — он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются», — написал замминистра. Он повторил, что с остротой подачи некоторых фактов можно не соглашаться, однако, по его словам, такая подача побуждает людей пройти тестирование и получить необходимое лечение.

Салагай также отметил, что в фильме затронута проблема стигматизации ВИЧ-инфицированных. В связи с этом он отметил, что сегодня ВИЧ — это не приговор. «Очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети, и все было хорошо», — отметил замминистра.

При этом, по мнению Салагая, фильм бы только выиграл, если бы в нем давалась информация о деятельности СПИД-центров, регионов и Министерства здравоохранения России. Он назвал это «достаточно внушительной работой», превосходящей по объему то, что делалось 5-10 лет назад.

Юрий Дудь опубликовал двухчасовой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» на своем YouTube-канале 11 февраля. В этого момента ролик набрал более 10 млн просмотров. В нем рассказывается о людях, которые живут с этой болезнью, а также приводятся мнения экспертов о проблеме. 

Теги: Минздрав, Юрий Дудь, ВИЧ
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
ООН сообщила о сокращении смертности от СПИДа в мире на треть за 8 лет
Общество
Эксперт Минздрава предложил изымать детей с ВИЧ из семей СПИД-диссидентов
Общество
Патриарх призвал бороться со СПИДом с помощью «нравственного просвещения»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter