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Аптеки зафиксировали рост спроса на тесты на ВИЧ после фильма Дудя

Выход фильма Юрия Дудя о ВИЧ спровоцировал рост спроса на экспресс-тесты — после его публикации в некоторых аптеках он вырос в несколько раз

После выхода фильма журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфекции в России спрос на экспресс-тесты в аптеках вырос несколько раз, пишут «Ведомости».

Фильм был опубликован на YouTube 11 февраля, он уже собрал 13,3 млн просмотров. По словам гендиректора eapketa.ru Антона Буздалина, экспресс-тесты закончились в первые несколько часов после публикации — обычно пользователи онлайн-аптеки делают 35 запросов в день по тестам на ВИЧ, с 11 по 13 февраля их было более 1 тыс. Утром 17 февраля в крупнейшей онлайн-аптеке apteka.ru уже не было экспресс-тестов, пишет газета.

Спрос на тесты в аптеках «Неофарм» и «Столички» 11 февраля вырос в девять раз, рассказал гендиректор сетей Евгений Нифантьев. В «Инвитро» число заказанных тестов с 10 по 15 февраля выросло на 12% по всей стране и на 15% по Москве и Подмосковью.

Call-центр ГКУЗ Ленобласти «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» получил в 2,5 раза больше звонков, сообщил представитель учреждения. Благотворительный фонд по борьбе со СПИДом «Диакония» — в пять раз больше обращений, а число людей, приходящих на тестирование в мобильные пункты фонда, выросло в три раза. Примерно такой же рост зафиксировал фонд «Астарта».

По словам представителя Роспотребнадзора, важно, что фильм заставил многих задуматься о проблемах ВИЧ-инфекции и риске заразиться. «Главное — чтобы этот эффект не прошел и не превратился в позицию «это меня не касается», — сказал он.

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Общество

Замглавы Минздрава Олег Салагай ранее назвал фильм Дудя полезным. Он отметил, что журналист предоставил много важной информации о ВИЧ, что может побудить людей провериться и получить необходимое лечение. Однако «можно спорить» по поводу подачи некоторых фактов, считает Салагай.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ВИЧ более реальной угрозой, чем новый коронавирус COVID-19, а также пообещал проверить эффективность принятых с 2018 года мер по медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.

«Я смотрел, хороший фильм», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главное, что его посмотрели в профильном ведомстве.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВИЧ, Юрий Дудь
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