Общество , 16 фев, 12:40
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Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Алексей Кудрин
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России. В стране инфицировано более 1 млн человек, а в 2018 году от СПИДа скончались 37 тыс., написал Кудрин. «В среднем по 100 человек в день», — подсчитал он.
Глава Счетной палаты заявил, что в настоящий момент ВИЧ в России - более реальная угроза, чем коронавирус. Он считает, что Дудь снял нужный фильм.
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