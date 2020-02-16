Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Алексей Кудрин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.

Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России. В стране инфицировано более 1 млн человек, а в 2018 году от СПИДа скончались 37 тыс., написал Кудрин. «В среднем по 100 человек в день», — подсчитал он.

Глава Счетной палаты заявил, что в настоящий момент ВИЧ в России - более реальная угроза, чем коронавирус. Он считает, что Дудь снял нужный фильм.

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