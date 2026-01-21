 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Погиб бывший временный глава «Укрэнерго» Алексей Брехт

Бывший и.о. главы «Укрэнерго» Брехт погиб от удара током, ему было 47 лет. В ДТЭК пояснили, что он скончался «при выполнении профессиональных обязанностей». Минэнерго страны выразило свои соболезнования
Алексей Брехт
Алексей Брехт (Фото: Укрэнерго)

Погиб бывший временный глава «Укрэнерго» Алексей Брехт, сообщает УНИАН. Ему было 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал удар током на подстанции компании.

Инцидент произошел днем 21 января. Эти данные подтвердил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ДТЭК заявили, что Брехт погиб «при выполнении профессиональных обязанностей». В компании его назвали «опытным энергетиком, который сделал очень многое для украинской энергосистемы и ее устойчивости».

В Министерстве энергетики Украины также выразили глубокие соболезнования по поводу гибели Брехта. «Энергетическая отрасль Украины понесла невосполнимую утрату», — говорится в заявлении ведомства.

Брехт начал профессиональную деятельность в 1999 году в Киевской ГАЭС, после чего занимал ряд руководящих должностей в сфере энергетики, пишет издание «Экономическая правда». В 2011-2016 годах отвечал в «Укрэнерго» за направления перспективного развития, евроинтеграции и технической политики.

Летом 2022 года он стал членом правления этой энергетической компании, а осенью 2024-го — и.о. главы после отставки предыдущего руководителя Владимира Кудрицкого. На этом посту он был до лета 2025-го, когда председателем правления компании избрали Виталия Зайченко. После этого Брехт остался членом правления «Укрэнерго».

В Раде сообщили об увольнении главы «Укрэнерго» ради «финансовых потоков»
Политика
Владимир Кудрицкий

«Укрэнерго» — национальная энергетическая компания Украины с функциями оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой страны. На фоне военной операции компания неоднократно сообщала о повреждениях своих энергообъектов. Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2024-м заявлял об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране.

В ноябре 2025-го Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что раскрыло масштабную схему коррупции в энергетической сфере. Так, в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. В итоге был уволен весь набсовет компании. Своих постов также лишились два министра, включая главу Минэнерго.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина смерть Укрэнерго удар током
