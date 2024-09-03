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Политика ,  
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В Раде сообщили об увольнении главы «Укрэнерго» ради «финансовых потоков»

Нардеп Железняк: Кудрицкий освобожден от должности главы «Укрэнерго»
Кудрицкий занимает пост главы «Укрэнерго» с августа 2020 года. По словам депутата Железняка, его уволили, что бы «сесть на все финансовые потоки». Он полагает, что ситуация не останется без внимания международных партнеров Киева
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Владимир Кудрицький (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Владимир Кудрицкий освобожден от должности директора энергетической компании «Укрэнерго», сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Нардеп назвал Кудрицкого одним из самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной, который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма, по его словам, «давно хотели от него избавиться».

«Реальная причина — это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 млрд гривен ежегодно, €1,5 млрд кредитных линий», — отметил Железняк.

Он полагает, что увольнение Кудрицкого не останется без внимания международных партнеров Украины. «Сейчас увидите реакцию международников и последствия которые потянет это решение. Думаю отдача будет также быстрая и достаточно мучительная», — заявил нардеп.

Владимир Кудрицкий был назначен председателем правления «Укрэнерго» в августе 2020 года. До этого он работал в компании Grant Thornton Ukraine, входящей в состав Grant Thornton International. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами по развитию и реструктуризации бизнеса для таких заказчиков как НАК «Нефтегаз Украины», «Южмаш», польская металлургическая компания Centrostal

Исполнять обязанности главы «Укрэнерго» после увольнения Курдицкого будет заместитель председателя правления Алексей Брехт, сообщает «Страна.ua».

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

«Укрэнерго» — национальная энергетическая компания Украины с функциями оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой страны. На фоне проводимой на Украине российской спецоперации в компании неоднократно сообщали о повреждениях своих энергообъектов. Президент Украины Владимир Зеленский еще в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. Кудрицкий в том же месяце говорил, что импортировать электроэнергию Украине придется как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему.

С начала года Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». В частности, за последние месяцы оказались повреждены и разрушены Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и др.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Укрэнерго» увольнение энергокризис Военная операция на Украине
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