Правительство Украины лишило полномочий набсовет «Энергоатома»

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании «Энергоатом», сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Такое решение она объяснила необходимостью «перезапуска» государственного предприятия.

«Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании», — написала Свириденко в телеграм-канале.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по итогам консультаций с международными партнерами должно в течение недели представить на утверждение правительства новый состав наблюдательного совета. «Задача нового состава — быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании фактов возможной коррупции», — добавила она.

Накануне, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов.

По данным «РБК-Украина», в схеме были замешаны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и министр юстиции Герман Галущенко.

Материал дополняется

