Главу Минюста Украины отстранили от работы из-за коррупционного скандала

Герман Галущенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Правительство Украины отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Решение было принято на внеочередном заседании правительства. Исполнять обязанности главы Минюста будет замминистра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Галущенко заявил, что согласен с действиями кабмина и «не держится» за должность. «Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал он в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Галущенко, который до июля 2025 года возглавлял Минэнерго, и к бизнесмену и совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу. В тот же день ведомство сообщило, что выявило масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС). По данным бюро, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Деньги легализовали через офис в Киеве, принадлежавший семье бывшего депутата Андрея Деркача, заочно арестованного на Украине по делу о госизмене.

В прокуратуре заявили, что в схему были привлечены Миндич и его знакомый, бизнесмен Александр Цукерман. По данным гособвинения, в течение 2025 года Миндич оказал влияние на Галущенко и на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова, который на тот момент занимал пост министра обороны Украины.

Материал дополняется