В Подмосковье двух подростков задержали за подготовку нападения на школу

Идея устроить шутинг в школе пришла к подросткам после просмотра роликов на эту тему, опубликованных на Youtube, рассказал РБК источники в полиции

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

В Люберецком районе Подмосковья сотрудники ФСБ и полиции задержали двух подростков, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения на школу, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По их данным, речь идет о двух подростках, которые «во время просмотра видеоматериалов на YouTube узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемом скулшутинге». В правоохранительных органах считают, что они после этого стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области.

Источники сообщили, что при обыске у них изъяли два кустарных пистолета, патрон, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, черный плащ, маску, белую футболку с надписью «Естественный отбор» на английском языке.

Сейчас подростки учатся в разных школах, однако раньше были учениками гимназии № 56 поселка Красково муниципального округа Люберцы. В администрации гимназии РБК сообщили, что подростки уже не учатся в образовательном учреждении, отметив, что на учете ранее они не состояли.