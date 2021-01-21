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В Подмосковье двух подростков задержали за подготовку нападения на школу

Идея устроить шутинг в школе пришла к подросткам после просмотра роликов на эту тему, опубликованных на Youtube, рассказал РБК источники в полиции
Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС
Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

В Люберецком районе Подмосковья сотрудники ФСБ и полиции задержали двух подростков, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения на школу, сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

По их данным, речь идет о двух подростках, которые «во время просмотра видеоматериалов на YouTube узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, так называемом скулшутинге». В правоохранительных органах считают, что они после этого стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области.

Источники сообщили, что при обыске у них изъяли два кустарных пистолета, патрон, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, черный плащ, маску, белую футболку с надписью «Естественный отбор» на английском языке.

Сейчас подростки учатся в разных школах, однако раньше были учениками гимназии № 56 поселка Красково муниципального округа Люберцы. В администрации гимназии РБК сообщили, что подростки уже не учатся в образовательном учреждении, отметив, что на учете ранее они не состояли.

Второго подозреваемого в подготовке атаки на школу в Саратове арестовали
Общество
Фото:Антон Гынгазов / Global Look Press

ФСБ регулярно сообщает о предотвращении нападения школьников на школы. В сентябре 2020 года в Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили в попытке устроить взрыв в школе. По данным следствия, он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств и приобрел нужные компоненты. Затем собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении. Подростку не удалось совершить взрыв — его задержали сотрудники ФСБ.

В феврале 2020 года в Саратове задержали и арестовали двух подростков, которые готовили нападения на учеников одной из школ города. Тогда ФСБ отчиталась, что подростки планировали устроить нападение на школу, используя самодельные зажигательные смеси. При обыске у задержанных также нашли обрез. По данным ведомства, школьники были членами «интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». На допросе один из подростков заявил, что «рассчитывал» убить около 40 человек, отметив, что причиной его действий стала месть. Еще один задержанный сообщил, что нападение в школу они планировали совершить в мае.

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ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу
Политика

В апреле сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка, готовившего вооруженное нападение на школу. При обыске у него нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», сообщили тогда в ФСБ.

Одно из самых резонансных нападений на школу в России произошло в январе 2018 года в Перми. Тогда в результате нападения с ножами на учеников пострадали 14 школьников и учительница. Нападавших задержали, одно из них направили на принудительное психиатрическое лечение, а другого обвинили в покушении вместе с соучастником на убийство 30 человек, уничтожении имущества школы путем поджога. Также ему было предъявлено обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет. В итоге суд приговорил его к к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.

Учительницу Наталью Шагулину, которая во время атаки на школу пыталась остановить нападающих подростков и получила 17 ранений, президент Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». К работе она вернулась через 2,5 месяца после нападения.

Авторы
Дмитрий Серков, Владислав Гордеев, Екатерина Костина
нападение школа ФСБ
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