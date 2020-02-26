Второго подозреваемого в подготовке атаки на школу в Саратове арестовали

Фото: Антон Гынгазов / Global Look Press

Волжский районный суд Саратова до 25 апреля арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке нападения на учеников одной из школ города. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее суд уже арестовал первого из двух задержанных.

По данным ФСБ, подростки планировали устроить нападение на школу, используя самодельные зажигательные смеси. При обыске у задержанных также нашли обрез. По данным ведомства, школьники были членами «интернет-сообществ, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

На допросе один из подростков заявил, что «рассчитывал» убить около 40 человек, отметив, что причиной его действий стала месть. Еще один задержанный сообщил, что нападение в школу они планировали совершить в мае.