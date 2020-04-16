В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Amnesty International зафиксировала ухудшение ситуации с правами человека Политика, 15:52 Первое заражение коронавирусом выявили в Звездном городке Общество, 15:49 Владелец прав на трансляции футбола подал в суд на «Яндекс» Спорт, 15:41 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 15:41  Не торгуй против биткоина: покупать ли актив сейчас Крипто, 15:38 Адвокат заявил о «пустившем корни» в России Сноудене Общество, 15:36 Чулпан Хаматова сообщила об оскорблениях из-за сериала о раскулачивании Общество, 15:35 Что не так с халвингом. Почему не дорожает биткоин Крипто, 15:29 Абэ расширил режим ЧС на всю Японию Общество, 15:26 ЦБ рекомендовал ломбардам отложить продажу имущества должников Финансы, 15:24 ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам Финансы, 15:19 Кризис придал ускорение: две модели для масштабирования EdTech-проектов Pro, 15:11 Чек-лист: как спасти свой бизнес РБК и Центр поддержки экономики, 15:10 Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса Общество, 15:10
Общество ,  
0 

В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка

У подростка нашли обрез охотничьего ружья, патроны и возможные самодельные взрывные устройства. По его словам, совершить нападение он планировал 19–20 апреля
Фото: ФСБ РФ

В Красноярске задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, сообщило ФСБ, передает «РИА Новости».

У подростка 2006 года рождения нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», говорится в сообщении ведомства.

На допросе подросток признался, что готовил нападение. Он подтвердил, что обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на самодельные взрывные устройства, принадлежат ему и были нужны «для расстрела в школе». По словам подростка, нападение он планировал «около 19–20 апреля».

ФСБ сообщила о задержании готовивших нападение на школу в Саратове
Общество

В конце февраля ФСБ сообщила о подготовке нападения на школу в Саратове. Его собирались совершить двое подростков 2005 года рождения. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Помимо него они планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета, сообщала ФСБ.

Подростки состояли в онлайн-сообществах, «пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». На допросе один из них сообщил о планах убить около 40 человек, а мотивом нападения назвал месть.

В отношении подростков завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц). В середине марта суд перевел одного из них под домашний арест до 25 апреля, другого также отпустили домой, но запретили ему выходить на улицу ночью и общаться со свидетелями по делу.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ФСБ, Красноярск, школа
Материалы по теме
В Саратове отменили арест подозреваемого в подготовке нападения подростка
Общество
Второго подозреваемого в подготовке атаки на школу в Саратове арестовали
Общество
В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter