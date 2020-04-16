В Красноярске задержали готовившего нападение на школу подростка

У подростка нашли обрез охотничьего ружья, патроны и возможные самодельные взрывные устройства. По его словам, совершить нападение он планировал 19–20 апреля

Фото: ФСБ РФ

В Красноярске задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, сообщило ФСБ, передает «РИА Новости».

У подростка 2006 года рождения нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», говорится в сообщении ведомства.

На допросе подросток признался, что готовил нападение. Он подтвердил, что обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на самодельные взрывные устройства, принадлежат ему и были нужны «для расстрела в школе». По словам подростка, нападение он планировал «около 19–20 апреля».

В конце февраля ФСБ сообщила о подготовке нападения на школу в Саратове. Его собирались совершить двое подростков 2005 года рождения. Их задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Помимо него они планировали использовать самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета, сообщала ФСБ.