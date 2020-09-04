Задержанный ФСБ подросток признал вину в попытке теракта в школе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа Политика, 13:46 У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии Общество, 13:39 «Аэрофлот» назвал дату возобновления рейсов на Мальдивы Общество, 13:33 «Я продал все». Биткоин стремительно упал вслед за фондовым рынком Крипто, 13:33 Путин примет участие в праздновании Дня города Москвы Политика, 13:23 Премия «Бизнес-Успех»: как предприниматели адптировались к пандемии Партнерский материал, 13:03 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 13:02 В Москве началось прощание с актером Борисом Клюевым Общество, 13:02 В Ленинградской области пограничники обнаружили тайник с 16 кг тротила Общество, 12:54 Стали известны соперники «Спартака» на групповом этапе Кубка России Спорт, 12:44 В Центре Гамалеи назвали возможную дату начала вакцинации от COVID-19 Общество, 12:43 Cобянин рассказал Путину о «в меру» жестком карантине в Москве Общество, 12:39 Volkswagen рассекретил интерьер нового кроссовера Авто, 12:36 Собянин сделал прививку от коронавируса Общество, 12:33
Общество ,  
0 

Задержанный ФСБ подросток признал вину в попытке теракта в школе

По данным СК, 15-летний подросток задумал совершить взрыв в учебном заведении весной этого года. Он изучил инструкцию по изготовлению бомб, приобрел нужные компоненты и собрал четыре взрывных устройства
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили в попытке устроить взрыв в школе. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным следствия, тинейджер замыслил совершить теракт еще весной. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств и приобрел нужные компоненты. Затем собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.

ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу
Политика

Как сообщает СК, подростку не удалось совершить взрыв, так как его задержали сотрудники ФСБ. «В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — передает ведомство.

На тинейджера завели дело о приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном хранении и переноске взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Video

4 сентября в ФСБ сообщили о задержании 13 человек в нескольких регионах, которые готовили массовые убийства с применением взрывных устройств и холодного оружия. По данным ведомства, один из них собирался взорвать бомбу в школе. Спецслужба обнародовала скриншоты переписки, откуда следовало, что подозреваемый спрятал взрывные устройства «у бабушки» и собирался привести их в действие на линейке 1 сентября.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

По данным ведомства, 11 задержанных входили в закрытое интернет-сообщество в одной из соцсетей. Ведомство обнаружило личные дневники и средства связи, в которых силовики нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения и многолюдные места. При этом они изъяли охотничье, травматическое и холодное оружие.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Красноярский край, взрыв, теракт
Материалы по теме
ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян
Общество
ФСБ изъяла 80 единиц оружия у подпольных оружейников из девяти регионов
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter