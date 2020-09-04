Задержанный ФСБ подросток признал вину в попытке теракта в школе

По данным СК, 15-летний подросток задумал совершить взрыв в учебном заведении весной этого года. Он изучил инструкцию по изготовлению бомб, приобрел нужные компоненты и собрал четыре взрывных устройства

Фото: СК РФ

В Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили в попытке устроить взрыв в школе. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным следствия, тинейджер замыслил совершить теракт еще весной. Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств и приобрел нужные компоненты. Затем собрал четыре взрывных устройства, которые хранил в нежилом строении.

Как сообщает СК, подростку не удалось совершить взрыв, так как его задержали сотрудники ФСБ. «В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — передает ведомство.

На тинейджера завели дело о приготовлении к теракту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, незаконном хранении и переноске взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывных устройств.