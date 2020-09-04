ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу

Задержанные планировали массовые убийства с применением самодельных взрывных устройств и оружия. По данным ФСБ, большинство из них состояли в закрытой группе в одной из соцсетей

Video

Федеральная служба безопасности задержала 13 человек, готовивших массовые убийства с применением взрывных устройств, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По крайней мере один из них собирался взорвать бомбу на линейке в школе 1 сентября.

«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении службы.

Задержанные планировали совершить массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия.

При обысках силовики изъяли четыре уже готовых к применению взрывных устройств, снабженные поражающими элементами. Кроме того, охотничье, травматическое и холодное оружие, которое хранилось с нарушением правил.