ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Минск передал ФСБ данные о фальсификации слов Меркель про Навального Политика, 12:15 «Ведомости» назвали семью Мантурова владельцем элитного отеля в Москве Бизнес, 12:13 Собянин заявил о возможном обострении ситуации с COVID-19 осенью Общество, 12:12 ФСБ показала видео задержания готовивших массовые убийства 13 россиян Общество, 12:10 От травли до интриг: как проверить свой коллектив на токсичность Pro, 12:06 «Синдром любви»: благотворительный забег в помощь людям с синдромом Дауна Партнерский материал, 12:03 Подкаст-реалити РБК Тренды «Меня сократили»: финальный выпуск Экономика образования, 12:00  «Яндекс» решил реструктурировать «Яндекс.Такси» Технологии и медиа, 11:59 Курс Ethereum упал на 23% за два дня Крипто, 11:48 Москва почти выполнила годовой план по вводу жилья за 8 месяцев Недвижимость, 11:41 Омский врач допустил влияние алкоголя или солнца на состояние Навального Политика, 11:39 Мишустин подписал постановление о новых выплатах за борьбу с COVID-19 Общество, 11:37 Почему обостряется конкуренция на рынке свинины Партнерский материал, 11:33 Тренер Нурмагомедова допустил проведение реванша с Макгрегором Спорт, 11:24
Политика ,  
0 

ФСБ раскрыла готовившую нападение на школу 1 сентября группу

Задержанные планировали массовые убийства с применением самодельных взрывных устройств и оружия. По данным ФСБ, большинство из них состояли в закрытой группе в одной из соцсетей

Video

Федеральная служба безопасности задержала 13 человек, готовивших массовые убийства с применением взрывных устройств, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По крайней мере один из них собирался взорвать бомбу на линейке в школе 1 сентября.

«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении службы.

Задержанные планировали совершить массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия.

При обысках силовики изъяли четыре уже готовых к применению взрывных устройств, снабженные поражающими элементами. Кроме того, охотничье, травматическое и холодное оружие, которое хранилось с нарушением правил.

ФСБ изъяла 80 единиц оружия у подпольных оружейников из девяти регионов
Общество

В спецслужбе уточнили, что 11 из задержанных были членами закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Один из них сообщил, что хотел бы совершить теракт в своей школе. Как видно по скриншотам переписки, которые обнародовала ФСБ, на вопрос: «Мать не спалит?» он ответил, что спрятал бомбы «у бабушки», а 1 сентября собирался взорвать их на линейке в школе. «Пойду на линейку в школе и там бомбану тварей. 100 хочу убить. Зря они жили», — говорится в показанной ФСБ переписке.

Ранее, 31 августа, Следственный комитет сообщил, что в результате спецоперации в России задержаны шесть человек — членов ячейки по сбору средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«По данным следствия, в период с 2016-го по июнь 2017 года члены международной террористической организации «Исламское государство» из числа граждан Российской Федерации, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали финансирование ее террористической деятельности», — говорилось в сообщении.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ФСБ, теракты, взрывные устройства, соцсети
Материалы по теме
В Волгоградской области ФСБ нашла тайник с оружием убитого лидера ОПГ
Общество
ФСБ изъяла 80 единиц оружия у подпольных оружейников из девяти регионов
Общество
ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter