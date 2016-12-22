Напавший на школу в Перми подросток получил почти 10 лет колонии

В январе на пермскую школу напали двое несовершеннолетних с ножами, пострадали 15 человек. Один уже отправлен в психиатрический стационар, второго суд приговорил почти к 10 годам в воспитательной колонии

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор одному из подростков, обвиняемых в нападении на школу № 127 в январе 2018 года. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии на срок девять лет и восемь месяцев, передает корреспондент РБК-Пермь из зала суда.

Инцидент произошел 15 января: в школе произошла драка с использованием ножей. Пострадали 15 человек — 14 школьников и учительница Наталья Шагулина. Двоих подростков, которые напали на школу, задержали, во время инцидента они ранили также друг друга. Нападавшие планировали совершить суицид, но не смогли этого сделать. Одного из них, ученика 11-го класса этой школы, из больницы перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского Минздрава России признали школьника психически больным, мотивами преступления были названы хулиганство и стремление к самоубийству в публичном месте. Мотовилихинский районный суд отправил его на лечение в психиатрическую больницу.

Второго подростка, бывшего ученика школы, обвинили в покушении вместе с соучастником на убийство 30 человек, уничтожении имущества школы путем поджога. Также ему предъявлено обвинение по ранее совершенному разбойному нападению на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет.

Подросток также должен выплатить от 100 тыс. до 1,5 млн руб. каждому потерпевшему, в общей сложности взыскание составит около 3 млн руб. Также он должен выплатить школе 20 тыс. руб. за нанесенный ущерб.

На предыдущих заседаниях суда бывший школьник частично признал свою вину.

Учительницу Шагулину, которая во время атаки на школу пыталась остановить нападающих подростков и получила 17 ранений, президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу». К работе она вернулась через 2,5 месяца после нападения.