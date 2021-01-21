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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 21,8 тыс. случаев заражения COVID

Москва вновь вышла на первое место по числу подтвержденных случаев заболевания за сутки, общее количество инфицированных достигло 3,6 млн
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 21 887 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за период пандемии заболевание выявили у 3 млн 655 тыс. 839 человек.

Москва вновь оказалась на первом месте по числу новых случаев инфицирования (до этого два дня подряд больше всего заражений в России выявляли в Санкт-Петербурге). За сутки в столице COVID-19 подтвердили у 3458 москвичей и у 3112 петербуржцев. Также более 1 тыс. случаев заболевания выявлено в Московской области.

Впервые с начала года за сутки от COVID в России умерли более 600 человек
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

С начала распространения инфекции больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (904,3 тыс.), Санкт-Петербурге (310,5 тыс.), Подмосковье (181,9 тыс.), Нижегородской (79,6 тыс.) и Свердловской (66,7 тыс.) областях.

Скончались за последние сутки 612 человек с подтвержденным COVID-19, это максимальный показатель с начала 2021 года. Общее число летальных исходов выросло до 67 832. Росстат приводит другую статистику, согласно которой только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 составила 116 тыс. человек. Разница возникает из-за отличий в используемых ведомствами методиках подсчета умерших: оперштаб учитывает только случаи, где вирус стал основной причиной смерти.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, число новых случаев COVID-19 в стране остается высоким — более 20 тыс. в сутки, но постепенно снижается. Эти показатели она назвала обнадеживающими.

Глава Минздрава Михаил Мурашко полагает, что коллективный иммунитет может появиться у россиян в ближайшие полгода, когда от коронавируса будет привито 60% взрослого населения. В ВОЗ появление коллективного иммунитета в текущем году не ждут, несмотря на начавшуюся вакцинацию.

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