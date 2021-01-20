Петербург второй день подряд обогнал Москву по новым заболевшим COVID

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3347 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, Петербург стал лидером в России по числу новых инфицированных COVID-19, во второй раз обогнав Москву (+2452). Такая же ситуация наблюдалась накануне, 19 января. Тогда коронавирус зафиксировали у 3281 петербуржца и 3 115 жителей Москвы.

Также Петербург обгонял столицу по числу зараженных 4 января: тогда там зафиксировали 3 657 случаев COVID-19, а в Москве — 3591. Ранее столица удерживала лидерство.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 307 392 человека. Умерли в результате заболевания 9 043 человека.