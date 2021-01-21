Впервые с начала года за сутки от COVID в России умерли более 600 человек

Наибольшее число жертв COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, где от болезни умерли 79 человек

Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 612 человек, что стало максимальным показателем с начала 2021 года, следует из данных оперативного штаба.

Наибольшее число жертв COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, где от болезни умерли 79 человек. Кроме того, в топ-10 вошли следующие регионы:

Москва — 69 умерших;

Московская область — 39;

Красноярский край — 29;

Ростовская область — 25;

Нижегородская область — 18;

Краснодарский край — 18;

Свердловская область — 17;

Воронежская область — 16;

Чувашия — 13.

Сразу после Нового года смертность от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, заметно снизилась. Если 30 декабря было объявлено о гибели 599 человек, а 31-го — о смерти 593 россиян, то уже 2 января число жертв болезни сократилось до 447. В некоторых регионах, согласно официальной статистике, от COVID-19 на протяжении новогодних праздников вообще никто не умирал. Так, например, в Ульяновской области, по данным федерального штаба, с 1 по 11 января не зафиксировано ни одной смерти больных COVID-19.

Однако с окончанием праздников число смертей вновь начало расти. 19 января федеральный штаб отчитался о том, что от COVID-19 за сутки скончались 586 человек (на 115 больше, чем днем ранее). На следующий день число жертв увеличилось до 597, а в четверг, 21 января, превысило 600.