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Пандемия коронавируса ,  
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Впервые с начала года за сутки от COVID в России умерли более 600 человек

Наибольшее число жертв COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, где от болезни умерли 79 человек
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 612 человек, что стало максимальным показателем с начала 2021 года, следует из данных оперативного штаба.

Наибольшее число жертв COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, где от болезни умерли 79 человек. Кроме того, в топ-10 вошли следующие регионы:

  • Москва — 69 умерших;
  • Московская область — 39;
  • Красноярский край — 29;
  • Ростовская область — 25;
  • Нижегородская область — 18;
  • Краснодарский край — 18;
  • Свердловская область — 17;
  • Воронежская область — 16;
  • Чувашия — 13.

Сразу после Нового года смертность от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, заметно снизилась. Если 30 декабря было объявлено о гибели 599 человек, а 31-го — о смерти 593 россиян, то уже 2 января число жертв болезни сократилось до 447. В некоторых регионах, согласно официальной статистике, от COVID-19 на протяжении новогодних праздников вообще никто не умирал. Так, например, в Ульяновской области, по данным федерального штаба, с 1 по 11 января не зафиксировано ни одной смерти больных COVID-19.

Однако с окончанием праздников число смертей вновь начало расти. 19 января федеральный штаб отчитался о том, что от COVID-19 за сутки скончались 586 человек (на 115 больше, чем днем ранее). На следующий день число жертв увеличилось до 597, а в четверг, 21 января, превысило 600.

В Москве установлен новый рекорд по числу смертей от COVID за сутки
Общество
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Абсолютный рекорд по числу смертей от COVID-19 был зафиксирован в России 24 декабря, когда было объявлено о том, что за предыдущие сутки от болезни скончались 635 человек.

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Всего с начала пандемии COVID-19 в России от болезни умерли, по данным оперативного штаба, 67 832 человека. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.

Автор
Евгений Калюков
коронавирус Москва Санкт-Петербург
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