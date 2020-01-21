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Общество ,  
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

По словам Антона Дроздова, в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек — с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в прошлом году
Антон Дроздов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек. Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы. По плану к 2028 году возраст выхода на пенсию в стране должен достигать 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. Не выйдут на пенсию в 2020 году 800 тыс. человек — сюда вошли в том числе те граждане, которые столкнулись с переносом пенсии в 2019 году, отметил он.

Планируется, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18,2 тыс. руб. (это на 18,26% больше по сравнению с 2019-м). Ссылаясь на данные Минэкономразвития, Дроздов уточнил, что в ближайшие три года — с 2020-го по 2022-й — пенсии будут увеличиваться на 3%, 2% и 1,3%. Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб.

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Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%. В результате страховые выплаты по старости вырастут не менее чем на 1 тыс. руб., а их средний размер составит 16,5 тыс. руб. Предварительно, индексация коснется более 30 млн россиян. При этом в ПФР уточнили, что изменения суммы выплат зависят от размера пенсии. Так, если в 2019 году пенсионер получал 15,4 тыс. руб., то при индексации сумма выплат должна вырасти до 16 тыс. руб. По данным Минтруда, индексация пенсий должна превысить уровень инфляции (3,8%).

В прошлом году в ПФР также составили рейтинг регионов по размеру пенсий. Самую большую сумму получают жители Чукотки (27 тыс. руб.). На втором месте расположился Ненецкий автономный округ —  в среднем 24 тыс. руб., тройку лидеров замкнула Магаданская область с 23,3 тыс. руб. Самая маленькая пенсия оказалась у проживающих в Дагестане (11,8 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (11,9 тыс. руб.) и Калмыкии (12,6 тыс. руб.).

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В 2019 году в России началась пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию будет увеличиваться поэтапно и к 2028 году он должен составить 65 лет для мужчин и 60 —для женщин. Так, согласно нововведениям, в первом полугодии наступившего года на пенсию выйдут женщины в возрасте 55,5 года и мужчины 60,5 года.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: ПФР, пенсионная реформа
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ПФР разъяснил порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров
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