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Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб. При этом выплаты также повысят и пенсионерам, которые завершат работу в течение года.

Минтруд назвал размеры индексации пенсий в 2020 году
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В январе страховые пенсии вырастут на основании введенного в 2019 году механизма индексации сверх прожиточного минимума, обеспечивающего прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Изначально доходы пенсионера, в том числе пенсия и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получат повышение выплат в январе, отметили в пенсионном фонде.

Как ранее отметили в Минтруде, январская индексация должна повысить ожидаемый уровень инфляции (3,8%). С 1 апреля социальные пенсии, которые получают 3,2 млн человек, и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения, предварительно повысят на 7%. Эта индексация коснется примерно 4 млн человек.

Теги: пенсии, Пенсионный фонд России
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