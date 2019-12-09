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ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Тем, кто получает пенсию не на руки, а по доверенности, необходимо раз в год лично прийти в местное отделение для подтверждения личности. Это, согласно ПРФ, может защитить госвыплаты от незаконных действий
Фото: Владислав Шатило / РБК

Получающим пенсии гражданам, которые не подтвердили свои личности, могут приостановить начисление средств. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По утверждению фонда, «проверять» будут тех пенсионеров, которые получают деньги через посредников — по доверенности на другого человека. В этом случае согласно закону «О страховых пенсиях» пожилому гражданину нужно подтвердить свою регистрацию по месту получения средств.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», — рассказали газете в ПФР, отметив, что иногда пенсию за умершего человека продолжают получать его родственники.

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Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию. О приостановке выплат пожилому гражданину также направят уведомление для решения ситуации.

Как добавляют в ПФР, требование касается пенсионеров всех возрастов. Если у пожилого человека нет возможности лично появиться в отделении, сотрудники фонда могут приехать к нему и засвидетельствовать получение пенсии на дому.

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В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР. В ведомстве также предложили отказаться от подтверждений права на получение пенсии со стороны жилищных организаций или органов местных властей.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: пенсионеры, Пенсионный фонд РФ
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