ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Тем, кто получает пенсию не на руки, а по доверенности, необходимо раз в год лично прийти в местное отделение для подтверждения личности. Это, согласно ПРФ, может защитить госвыплаты от незаконных действий

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Получающим пенсии гражданам, которые не подтвердили свои личности, могут приостановить начисление средств. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

По утверждению фонда, «проверять» будут тех пенсионеров, которые получают деньги через посредников — по доверенности на другого человека. В этом случае согласно закону «О страховых пенсиях» пожилому гражданину нужно подтвердить свою регистрацию по месту получения средств.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», — рассказали газете в ПФР, отметив, что иногда пенсию за умершего человека продолжают получать его родственники.

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию. О приостановке выплат пожилому гражданину также направят уведомление для решения ситуации.