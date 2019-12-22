В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года по определенной схеме, сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».

После ухода пенсионера с работы количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их стоимость (в 2020 году она составит 93 руб.). Затем к полученной сумме нужно прибавить действующую фиксированную выплату, которая в следующем году будет равняться 5686,25 руб., объяснил порядок перерасчета Дроздов.

По его словам, если после выхода на пенсию россиянин решить вернуться на работу, то проведенную индексацию ему уже не отменят.

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров повысят на 6,6%, сообщили в Минтруде. Ожидается, что индексация превысит прогнозируемый уровень инфляции (3,8%) и коснется пенсий около 31 млн человек.