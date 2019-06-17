Минтруд подсчитал работающих пенсионеров

Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию. Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

По данным ведомства, на 1 января 2019 года в России проживают 43,8 млн пенсионеров, из них 9,6 млн работают. Таким образом, их доля в учете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на начало января составила 20,4% (в 2018-м — 21,1%).

Общая доля обратившихся в службы занятости, по данным Роструда, составляет 4,2%. Наиболее высок этот показатель в Санкт-Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской и Владимирской областях. Удельный вес пенсионеров, которые нашли работу, составил 52,2% по России.

По данным ПФР, средний размер пенсии составил 14 825,95 руб. Самую большую пенсию отдают в Чукотском автономном округе (27 044,25 руб.), Ненецком автономном округе (23 992,77 руб.) и Магаданской области (23 239,31 руб.). Самую маленькую — в Дагестане (11 854,25 руб.), Кабардино-Балкарии (11 922,16 руб.) и Калмыкии (12 672,60 руб.).

Ранее эксперты НИУ ВШЭ и РАНХиГС сообщили, что ухудшение качества занятости коснулось прежде всего мужчин старше 50 лет (особенно с начальным профессиональным образованием). По данным исследования, они устраиваются на низкоквалифицированные места в сфере торговли и услуг.