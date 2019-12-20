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Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Врачи НМИЦ онкологии имени Блохина сообщили о низком качестве российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии. Среди претензий к отечественным лекарствам — побочные эффекты и слабая эффективность
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина уверено в низкой эффективности и отсутствии доказательств безопасности нескольких российских дженериков, применяемых при противоопухолевом лечении и сопроводительной терапии.

Это следует из докладной записки, датированной декабрем 2019 года и подписанной заместителем директора НМИЦ по научной и лечебной работе Светланой Варфоломеевой. Она была направлена в ответ на запрос профильного издания «Фармвестник» (есть у РБК).

Подлинность записки РБК подтвердили в пресс-службе НМИЦ, пояснив, что это внутренний документ, в котором выражено отношение лишь к некоторым применяемым препаратам и проблемам, которые существовали до июня 2019 года. В пресс-службе также добавили, что эту докладную записку с жалобами на качество препаратов НМИЦ направил в Минздрав, Росздравнадзор и президенту Национального общества детских гематологов и онкологов Александру Румянцеву.

Румянцев отказался от комментариев РБК, сославшись на то, что «не видел письма».

РБК направил запрос в Минздрав и Росздравнадзор.

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Какими препаратами недовольны в НМИЦ

Варфоломеева в записке указывает, что для лечения злокачественных опухолей используются как импортные препараты, так и российские аналоги, но из-за увеличения потока пациентов «с солидными опухолями» возрастает потребность в высокоэффективных и безопасных лекарствах. Варфломеева не приводит в тексте торговые наименования и производителей некачественных лекарств, указывая только их действующее вещество. Всего она называет 14 действующих веществ, среди них цисплатин, дактиномицин, иринотекан и другие.

В России, согласно государственному реестру лекарственных средств, зарегистрировано несколько торговых наименований на каждое из упомянутых в записке действующих веществ. Это препараты фармкомпаний «Верофарм», АО «Фармасинтез-Норд», «Новартис», АО «ОНОПБ», Teva, ООО «Фрезениус Каби» и других.

При этом, как следует из письма Варфоломеевой, есть претензии к качеству лекарств и самого НМИЦ. Дело в том, что у ряда перечисленных в записке веществ стоит приписка «РОНЦ». Она, если исходить из госреестра, указывает на НМИЦ имени Блохина как на юридическое лицо — владельца регистрационного удостоверения.

К примеру, применение доксорубицина-РОНЦ в дозе 75 мг/м2 у 12 пациентов при саркомах костей и мягких тканей вызвало побочный эффект уже в начале лечения. Использование российского дженерика винкристина—РОНЦ после 2-3 введений препарата в дозе 1,5 мг/м2 вызвало нарастающий нейротоксический эффект. Экономические потери от коррекционной терапии, указано в записке, увеличивают расходы на лечение и удлиняют интервалы между курсами химиотерапии и в конечном счете влияют на результат лечения.

Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пацментов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения «не дают эффекта» и вызывают электролитные нарушения.

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В записке Варфоломеева отмечает, что при смене российского аналога с действующим веществом темозоломид на препарат американского производителя MSD был достигнут положительный эффект у 5 пациентов с саркомой мягких тканей и костей. Отсутствует опыт применения у детей до 5 лет у другого отечественного дженерика для лечения саркомы мягких тканей с действующим веществом иринотекан, поэтому применение импортного препарата с аналогичным веществом для таких пациентов «является безальтернативным выбором», отмечается в записке.

Стали ли закупаться нужные препараты

В ответ на запрос РБК пресс-служба НМИЦ имени Блохина сообщила, что в сейчас при поддержке Минздрава и руководства центра «все обозначенные в тексте вопросы разрешены». «Закупаются препараты по торговым наименованиям для пациентов, которые в этом нуждаются. Дети получают только качественные лекарственные препараты», — заявили в пресс-службе, добавив, что в центре отечественные лекарства «успешно используются».

По мнению президента Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилии Матвеевой, лекарственный препарат вне зависимости от того, оригинальный он или нет, должен назначаться по индивидуальным показаниям.

«Есть дженерики, которые плохо переносятся и вызывают больше побочных реакций, но неэффетивных дженериков нет. При этом есть препараты, побочные действия которых нельзя скорректировать — в таком случае нужно делать подбор с меньшей реакцией, — объяснила РБК эксперт. — Если препарат-дженерик неэффективен или токсичен в отличие от оригинального препарата, то Росздравнадзор должен изъять его серию». По словам Матвеевой, в случае неэффективности препарата необходима врачебная комиссия, которая коллегиально сможет сменить препарат или заменить его на оригинальный.

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На днях, как сообщал РБК, Минздрав направил в регионы письмо, в котором разъяснил порядок закупки и назначения лекарств по торговому наименованию. Как объяснила РБК автор письма директор ведомственного департамента Минздрава Елена Максимкина, в случае назначения врачебной комиссией препарата конкретного наименования заказчик в лице больницы или регионального минздрава должен это лекарство закупить. Сейчас же зачастую лекарства закупают исходя из действующего вещества, а не индивидуальных показаний пациента.

Конфликт в НМИЦ имени Блохина

Национальные медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина оказался в центре скандала в октябре 2019 года. 26 сотрудников института детской онкологии и гематологии, входящего в структуру центра, потребовали увольнения директора Светланы Варфоломеевой, в противном случае они заявили о готовности уволиться. Врачи сообщили о проблемах с вентиляцией, плесени, переполненных палатах и нехватке некоторых лекарств для лечения онкобольных, низких зарплатах и т.д.

Для решения конфликта Минздрав создал комиссию, в которую вошли специалисты из нескольких регионов России. Комиссия Минздрава по итогу проверки центра не нашла оснований для увольнения Варфоломеевой. Также проверяющие указали на неэффективные протоколы лечения, которые использовали обратившиеся в ведомство врачи. Члены комиссии признали условия «скученности» пациентов в палатах и временное сезонное снижение заработной платы сотрудников.

Бывший заместитель директора института детской онкологии и гематологии Максим Рыков тогда в разговоре с РБК выразил сомнение в справедливости выводов комиссии. «Мне кажется странным, что главный онколог Минздрава [Александр Румянцев] и директор департамента Минздрава [Елена Байбарина], то есть люди, которые назначали Стилиди и Варфоломееву, проверяют результаты их работы. Понятно, что ошибок они не признают», — сказал врач.

В ноябре пресс-служба НМИЦ имени Блохина сообщила об увольнении девяти сотрудников, добавив, что на их место пришли новые специалисты.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: онкологический центр им. Блохина, Вероника Скворцова, Минздрав
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