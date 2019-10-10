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Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Министерство провело проверку медучреждения после конфликта между врачами и новым руководителем

Минздрав в ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина выявил «серьезные нарушения». Об этом сообщила журналистам глава рабочей комиссии министерства Елена Байбарина, передает корреспондент РБК.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.

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По ее словам, комиссия не нашла оснований для увольнения действующего директора онкоцентра Светланы Варфоломеевой. Байбарина сообщила, что было опрошено 52 сотрудника медучреждения, из которых пять человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой, но не представили никаких доказательств этого.

Материал дополняется.

Авторы: Егор Губернаторов, Константин Ткаченко
Теги: онкологический центр им. Блохина, Минздрав
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