Правительство утвердило порядок расчета цен на дженерики

Цены на воспроизведенные копии (дженерики) препаратов не смогут превышать цены на оригинальные лекарства, говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Правительство также утвердило новые редакции принятых в 2010 году правил государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые лекарственные препараты. «В отношении как регистрации, так и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты новыми правилами установлено, что цены на воспроизведенные лекарственные препараты (так называемые дженерики) не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные лекарственные препараты». — говорится в описании к документу.

Кроме того, на оригинальные препараты, произведенные на территории ЕАЭС, устанавливается предельная отпускная цена, дозировка и общее количество в упаковке для каждой лекарственной формы. Также устанавливается, что «зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарство может быть перерегистрирована не чаще одного раза в календарном году только в целях увеличения цены». Для перерегистрации цены в целях ее снижения такие ограничения отменены.

Дженерики являются копиями оригинальных лекарств, запатентованных другой компанией. Они продаются по истечении срока патента под международным непатентованным названием или патентованным названием, которое отличается от оригинала.