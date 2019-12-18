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Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств
Ведомство разъяснило в письме регионам порядок назначения и закупки лекарств по торговому наименованию — в Минздраве призвали исходить из жизненных показаний пациентов, а не только из действующего вещества лекарства

Министерство здравоохранения подготовило письмо, которое будет направлено в регионы: в нем ведомство разъяснило порядок закупки лекарств для пациентов по торговому наименованию, а также обратило внимание региональных чиновников на необходимость обеспечить равнозначность форм и дозировок лекарства при описании закупки.

Ведомственное письмо за подписью директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной есть у РБК. Его подлинность РБК подтвердила сама Максимкина.

Минздрав подготовил письмо в рамках реализации «дорожной карты» по решению проблем больных муковисцидозом. Эта ведомственная инструкция, впрочем, универсальна и распространяется на лекарственное обеспечение пациентов и с другими заболеваниями.

Что такое торговое наименование

Международное непатентованное наименование (МНН) — название основного действующего вещества лекарства. МНН используется для унификации лекарственных средств.

Торговое наименование — название лекарства, присвоенное его производителем. В рамках одного МНН может быть зарегистрировано множество различных торговых наименований

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан» в закупке указывается международное непатентованное наименование лекарства. Минздрав в письме замечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату. Это важно для тех пациентов, у которых наблюдаются побочные явления на другую марку лекарства с таким же действующим веществом, или для тех, кому такой препарат не помогает. Сейчас же местные чиновники при закупках лекарств для пациентов исходят, как правило, из того, какое у прописанного врачом препарата действующее вещество.

«Письмо обращено непосредственно к заказчикам. Есть ситуации, когда пациент, который получал сначала одно наименование, внезапно при следующей закупке стал получать другое, и оно стало вызывать нежелательные явления. Если врачебная комиссия назначает конкретное наименование, заказчик должен осуществить его закупку», — пояснила РБК Максимкина.

Из письма при этом следует, что речь не идет о назначении исключительно оригинальных препаратов. «Могут назначаться не только референтные (оригинальные) лекарственные препараты, но и воспроизведенные или биоаналоговые препараты, подобранные по жизненным показаниям», — говорится в письме.

Это ведомственное разъяснение «очень важное», и при этом оно ничего не меняет с точки зрения исполнения закона, говорит глава общественной организации «На одном дыхании» Ирина Дмитриева.

«Главное, о чем в письме идет речь, — это о назначении препарата по индивидуальным показаниям пациента. Если препарат показал эффективность, то не надо его менять. У нас есть эффективные дженерики, которые проверены, но остается проблема фиксации побочных явлений — это по-прежнему не всегда происходит», — пояснила Дмитриева РБК.

Представители пациентских организаций уже отмечали, что врачи зачастую не фиксируют побочные явления, опасаясь проверок.

«Врачи из-за проверок и ответственности не фиксируют побочные явления или то, что препарат неэффективен. Потому что в таком случае пациент обратится во врачебную комиссию с просьбой заменить препарат, и регион должен произвести индивидуальную закупку лекарств и потратить дополнительные средства из бюджета», — объясняла РБК глава межрегиональной общественной организации «Помощь больным с муковисцидозом» Ирина Мясникова.

Максимкина в письме напоминает о законодательных ограничениях, предусмотренных в случае закупки по конкретному торговому наименованию: в рамках одного контракта нельзя закупить лекарства, «необходимые для назначения двум и более пациентам». «Если, к примеру, пяти пациентам требуется один и тот же препарат, заказчик должен сделать либо пять лотов, либо разбить их по схеме 2+2+1», — пояснила она.

Максимкина в своем разъяснении отмечает и другую проблему в рамках лекарственного обеспечения пациентов — когда региональные чиновники закупают препараты не в той дозировке. «В случае, если лекарственные формы имеют одинаковый способ введения и способ применения, но различны по уровню фармакологического действия, вследствие чего клинический эффект также различен, указанные формы не могут быть признаны эквивалентными», — следует из письма Минздрава.

Как Минздрав решал проблему больных муковисцидозом

  • Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку наличия на рынке необходимых для терапии лекарств и подготовить доклад с предложениями, как исправить ситуацию на фоне заявлений трех фармкомпаний о прекращении производства и поставок необходимых больным муковисцидозом антибиотиков.
  • Минздрав начал вести переговоры с производителями антибиотиков, компанией Teva и GSK, в ответ на заявления об уходе с рынка и прекращение производства.
  • Представитель GSK заявил о достигнутой с ведомством договоренности по внеплановому производству и поставке лекарства. Представитель «Teva Россия» также пояснил, что препарат их производства «не планировал уходить» и будет поставлен в Россию весной 2020 года.
  • Минздрав разработал «дорожную карту» с комплексом мер по улучшению положения больных муковисцидозом до конца 2020 года. «Дорожная карта» предусматривает в том числе пересмотр клинических рекомендаций и оперативную реакцию Росздравнадзора на обращения граждан о недоброкачественных или фальсифицированных лекарствах.
Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, лекарства, регионы
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