Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств

Ведомство разъяснило в письме регионам порядок назначения и закупки лекарств по торговому наименованию — в Минздраве призвали исходить из жизненных показаний пациентов, а не только из действующего вещества лекарства

Министерство здравоохранения подготовило письмо, которое будет направлено в регионы: в нем ведомство разъяснило порядок закупки лекарств для пациентов по торговому наименованию, а также обратило внимание региональных чиновников на необходимость обеспечить равнозначность форм и дозировок лекарства при описании закупки.

Ведомственное письмо за подписью директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елены Максимкиной есть у РБК. Его подлинность РБК подтвердила сама Максимкина.

Минздрав подготовил письмо в рамках реализации «дорожной карты» по решению проблем больных муковисцидозом. Эта ведомственная инструкция, впрочем, универсальна и распространяется на лекарственное обеспечение пациентов и с другими заболеваниями.

Что такое торговое наименование Международное непатентованное наименование (МНН) — название основного действующего вещества лекарства. МНН используется для унификации лекарственных средств. Торговое наименование — название лекарства, присвоенное его производителем. В рамках одного МНН может быть зарегистрировано множество различных торговых наименований

В соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан» в закупке указывается международное непатентованное наименование лекарства. Минздрав в письме замечает, что закупка и назначение лекарств может осуществляться не только по МНН, но и по конкретному торговому наименованию в том случае, если у пациента есть медицинские показания именно к этому препарату. Это важно для тех пациентов, у которых наблюдаются побочные явления на другую марку лекарства с таким же действующим веществом, или для тех, кому такой препарат не помогает. Сейчас же местные чиновники при закупках лекарств для пациентов исходят, как правило, из того, какое у прописанного врачом препарата действующее вещество.