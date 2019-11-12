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В онкоцентре им. Блохина сообщили об увольнении девяти сотрудников

Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина написали заявления об увольнении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медучреждения.

В онкоцентре отметили, что девять человек уволились за все время конфликта в НМИЦ, и на их место уже пришли новые специалисты. В пресс-службе сообщили, что среди написавших заявления — сотрудники отделений химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.

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В центре рассказали, что на их место взяли троих штатных сотрудников, шестерых врачей, которые работают по совместительству, а еще двое находятся в процессе оформления.

В сентябре несколько сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии центра записали видеообращение, в котором перечислили проблемы медучреждения. В их числе оказались низкие зарплаты, давление со стороны руководства, плесень в лечебных боксах, а также переполненные палаты. Помимо этого врачи потребовали увольнения директора НИИ Светланы Варфоломеевой.

Глава НМИЦ им. Блохина Иван Стилиди заявлял, что всего поступало восемь заявлений об увольнении. Он отмечал, что из-за проблем в центре могут сократить более 30 сотрудников.

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Минздрав организовал проверку и выявил серьезные нарушения, но не нашел оснований для увольнения Варфоломеевой.

Теги: увольнения, Онкологический центр имени Блохина
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