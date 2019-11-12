В онкоцентре им. Блохина сообщили об увольнении девяти сотрудников

Девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина написали заявления об увольнении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медучреждения.

В онкоцентре отметили, что девять человек уволились за все время конфликта в НМИЦ, и на их место уже пришли новые специалисты. В пресс-службе сообщили, что среди написавших заявления — сотрудники отделений химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.

В центре рассказали, что на их место взяли троих штатных сотрудников, шестерых врачей, которые работают по совместительству, а еще двое находятся в процессе оформления.

В сентябре несколько сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии центра записали видеообращение, в котором перечислили проблемы медучреждения. В их числе оказались низкие зарплаты, давление со стороны руководства, плесень в лечебных боксах, а также переполненные палаты. Помимо этого врачи потребовали увольнения директора НИИ Светланы Варфоломеевой.