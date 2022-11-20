Губернатор сообщил о планах демонтировать подъезд дома на Сахалине после взрыва газа

На Сахалине снесут подъезд дома после взрыва баллона с газом

Подъезд дома, где накануне произошел взрыв газа, решили демонтировать, чтобы не произошло новых разрушений. В результате взрыва тогда обрушилось пять этажей дома, погибли девять человек

Специалисты решили демонтировать первый подъезд дома в поселке Тымовское, где взорвался баллон с газом, сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в телеграм-канале.

«Сейчас принято решение — срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты дадут заключение, что проживание в остальных подъездах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт», — написал Лимаренко.

По его словам, в данный момент эксперты обследуют здание, чтобы составить заключение о его дальнейшей эксплуатации. «В населенном пункте развернули современный комплекс, который используется для диагностики жилых зданий после землетрясений и других чрезвычайных ситуаций», — уточнил губернатор.

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19 ноября в многоквартирном доме в поселке Тымовское произошел взрыв. По предварительным данным местной администрации, причиной стали неправильная эксплуатация и хранение газовых баллонов. Дом не был газифицирован. В результате обрушилось пять этажей.

Всего в обрушившемся подъезде жили 33 человека, погибли девять человек, в том числе четверо детей. Остальных жильцов разместили в пункте временного размещения в местном доме культуры.

Губернатор пообещал предоставить им новое жилье и выплатить материальную помощь. Жильцам поврежденных квартир выделят по 500 тыс. руб., а родственникам погибших 1 млн руб. Кроме того, пострадавшие, которые сейчас находятся в больнице, получат по 400 тыс. руб. Также администрация региона выделит по 30 тыс. руб. «на неотложные нужды».

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК). В Тымовском районе Сахалина объявили траур.