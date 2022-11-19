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Число погибших при взрыве газа на Сахалине увеличилось до восьми
При взрыве газа и обрушении дома на Сахалине погибли восемь человек
Число погибших при взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажного дома на Сахалине выросло до восьми, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Ранее он говорил, что среди погибших есть трое детей. По данным «Известий», им 8, 10 и 12 лет.
В пресс-службе правительства Сахалинской области сообщили «Интерфаксу», что из-под обломков извлекли семерых пострадавших. Среди них есть сотрудник МЧС, который получил ранения при разборе завалов. По данным Baza, ему на голову упал кусок плиты.
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