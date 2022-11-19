В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва газа в доме

В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва газа в доме

Фото: limarenko_official / Telegram

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В Тымовском районе Сахалина, где в результате взрыва в многоквартирном доме погибли девять человек, объявлен траур. Об этом в своем телеграм-канале объявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями», — написал губернатор. Он выразил соболезнования членам семьи погибших.

Ранее губернатор обещал предоставить пострадавшим жителям здания новые дома и прочую материальную помощь.

Взрыв в многоквартирном доме произошел 19 ноября в 13:05 по местному времени (05:05 мск). По предварительным данным местной администрации, причиной стали неправильная эксплуатация и хранение газовых баллонов. Дом не был газифицирован. В результате обрушилось пять этажей, сообщается о девяти погибших. В Тымовском районе ввели режим ЧС муниципального значения, сообщает местная полиция.

В МЧС сообщили о завершении разбора завалов. На месте происшествия работали порядка 80 человек и 20 единиц техники. «Возможность дальнейшего проживания в здании определит экспертиза», — добавили в ведомстве.