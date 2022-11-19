Глава Сахалина сообщил о погибшем при обрушении дома после взрыва газа

МЧС: на Сахалине после взрыва газа обрушился дом, под завалами оказались шесть человек

На Сахалине обрушился пятиэтажный жилой дом, предварительная причина — взрыв бытового газа. По данным МЧС, под завалами могут находиться шесть человек. Сообщается о девяти пострадавших и найденном под завалами погибшем жителе дома

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В поселке городского типа Тымовское на Сахалине обрушился пятиэтажный жилой дом по адресу: Библиотечная улица, 6а. Под завалами могут находиться шесть человек, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа.

Губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил о пострадавших при обрушении. На месте организован оперативный штаб, работают медики. По информации главы Сахалинской области, частично обрушились перекрытия одного из подъездов.

«В ближайшее время в Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России», — написал Лимаренко в телеграм-канале, добавив, что тоже отправляется в Тымовский район.

К 6:18 по мск поступила информация об одном погибшем и одном пострадавшем, добавил позже Лимаренко. «На данный момент развернуты несколько операционных в Тымовском, на смену заступают дополнительные бригады хирургов. На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», — рассказал он.

Для жителей дома организован пункт временного размещения в местном доме культуры, расположенном неподалеку.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва, по предварительной информации, стал газовый баллон. «Взрыв произошел в кирпичном пятиэтажном доме. Он не газифицирован», — пояснил собеседник агентства. По его словам, пострадали девять человек, один погиб. По данным телеграм-канала Baza, погибшего под завалами нашли к 6:08 по мск — им оказался житель одной из квартир пятого этажа.

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку.