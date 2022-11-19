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Губернатор обещал новое жилье пострадавшим при взрыве газа на Сахалине

Губернатор Сахалина обещал новое жилье жителям взорвавшегося многоквартирного дома
Валерий Лимаренко
Валерий Лимаренко (Фото: limarenko_official / Telegram)

Губернатор Сахалинский области Валерий Лимаренко обещал предоставить новое жилье жителям многоквартирного дома в поселке Тымовский, в котором произошел взрыв газа. Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

«Каждая семья получит материальную помощь. И самое главное, предоставим жилье. Сначала временное, а потом и постоянное», — написал губернатор. Поначалу жильцов дома разместят в гостинице.

Лимаренко отметил, что поначалу гражданам выделят по 30 тыс. руб. Жильцам поврежденных квартир выделят по 500 тыс. руб., а родственникам погибших 1 млн руб. Кроме того, пострадавшие, которые сейчас находятся в больнице, получат по 400 тыс. руб.

Взрыв в многоквартирном доме произошел в поселке Тымовское произошел 19 ноября в 13:05 по местному времени (05:05 мск). По предварительным данным местной администрации, причиной стали неправильная эксплуатация и хранение газовых баллонов. Дом не был газифицирован. В результате обрушились пять этажей.

Всего, по словам Лимаренко, в этом подъезде жили 33 человека. В результате взрыва погибли девять человек. Среди них четверо детей.

Следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

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«Отрабатываются все версии. На данный момент не могу сказать, что взорвался именно двадцатилитровый баллон (об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. — РБК). Но взрыв газа — одна из основных версий», — сообщили РБК в областном управлении СК.

Теги
Сахалин Валерий Лимаренко пострадавшие взрыв газа в жилом доме СК новости
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