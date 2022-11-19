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СК завел уголовное дело после обрушения дома на Сахалине

Управление Следственного комитета по Сахалинской области завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК) после обрушения жилого дома в поселке Тымовское, сообщает ведомство.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На место выехали руководитель регионального управления Бэликто Базаров и следователи-криминалисты.

Как сообщили в МЧС, в жилом пятиэтажном доме, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Под завалами могут находиться люди. Губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал, что из-под завалов извлекли тела трех погибших.

Число пострадавших уточняется. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщали о девяти пострадавших.

В Тымовском организовали оперативный штаб, для жителей дома развернули пункт временного размещения. По словам Лимаренко, на месте разбора завалов работают 59 человек и 13 единиц техники.

Теги
Сахалин взрыв газа обрушение дома уголовное дело
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Число погибших при обрушении дома на Сахалине возросло до трех
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