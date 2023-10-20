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Военная операция на Украине ,  
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Следователи проверят отсрочку от мобилизации у сотрудника Большого театра

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Военная операция на Украине
Справку сотруднику театра выдали в январе от имени военного комиссара Тверского района Москвы, рассказали источники РБК. Проверка начата по статье о превышении полномочий
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Следователи начали проверку из-за выдачи отсрочки от призыва по мобилизации сотруднику Большого театра. Об этом сообщили источники РБК в управлении МВД и территориальном отделе полиции.

Проверка начата по факту превышения должностных полномочий неустановленным лицом (ч. 1 ст. 286 УК, максимальное наказание — лишение свободы сроком до четырех лет). Справку сотруднику театра Еремееву С.В. выдали в минувшем январе от имени военного комиссара Тверского района Москвы, отметили источники.

При этом Большой театр не входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный Минпромторгом, и отсрочка выдана в нарушение регламентированного законодательством порядка предоставления отсрочек от призыва, отметили собеседники РБК.

РБК направил запрос в пресс-службы ГСУ СК по Москве и Большого театра.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу по ее окончании отчитался о выполнении мобилизационного задания по набору 300 тыс. человек, после этого военкоматы стали работать на призыв на срочную службу и прием добровольцев. Согласно данным, озвученным зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым 12 октября, на военную службу по контракту приняты с 1 января 2023 года 357 тыс. человек. При этом указ об окончании частичной мобилизацией подписан не был: в Минобороны объясняли, что он нужен для продолжения действия социальных гарантий мобилизованным.

К категориям, которым предоставляются отсрочки от мобилизации, относятся не годные по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, многодетные родители, студенты и аспиранты, сотрудники ОПК. Кроме того, правительство сообщало о праве на отсрочку для сотрудников ряда IТ-компаний, операторов связи, СМИ и занятых на критически важных направлениях сотрудников банков.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Виктория Хабарова
Большой театр отсрочка мобилизация Отсрочка от мобилизации
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