Медведев: на службу по контракту с начала 2023 года приняты 357 тыс. человек

Медведев назвал число принятых на службу по контракту с января

Всего с января на службу по контракту в ВС России приняты 357 тыс. человек, заявил зампредседателя Совбеза Медведев. По его словам, это «неплохие темпы»

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

С начала 2023 года в России на военную службу по контракту были приняты 357 тыс. человек. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования российских ВС.

«По данным министерства обороны, с 1 января по текущую дату [12 октября] в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тыс. человек», — сказал он.

Медведев назвал темп набора контрактников неплохим и выразил надежду, что его удастся сохранить и в дальнейшем.

Зампредседателя Совбеза России 26 сентября также отчитывался о результатах набора на службу по контракту с начала 2023 года. Тогда число контрактников превышало 325 тыс. человек.

В сентябре президент России Владимир Путин объявил, что с российскими ВС подписали контракты 300 тыс. человек за последние 6–7 месяцев. По словам главы государства, ежедневно 1–1,5 тыс. человек приходят подписывать контракт. Отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, Путин отметил, что пока в стране активно идет набор по контракту.

При заключении контракта на срок не менее года единоразово выплачивают 195 тыс. руб., а также дополнительную выплату от регионов. Далее размер ежемесячного денежного довольствия начинается от 204 тыс. руб. для рядовых.

В середине сентября глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении перечня болезней, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту. Список состоит из 26 пунктов, среди которых: ВИЧ, сахарный диабет I типа, бронхиальная астма средней степени тяжести и др.