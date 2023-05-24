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Правительство не поддержало освобождение от мобилизации предпринимателей

«Ведомости»: в кабмине не поддержали освобождение от мобилизации предпринимателей
Законопроект предполагал отсрочку от мобилизации для ИП, единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. В правительственной комиссии сочли, что поправки «избыточны»
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, единственных участников ООО, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, со ссылкой на двух участников заседания комиссии сообщили «Ведомости».

В распоряжении издания также оказался отзыв комиссии на законопроект. В нем говорится, что для предоставления отсрочки уже есть множественные основания, перечисленные, к примеру, в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и президентских указах. Помимо этого, отсрочку получают «забронированные» граждане, сказано в документе. В итоге, как считают в комиссии, предлагаемые поправки носят «избыточный характер».

Законопроект, о котором идет речь, подготовили представители фракции «Новые люди». Поправки были внесены в Госдуму в середине января. Авторы предлагали предоставить отсрочку от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в которых работают пять и более человек, не имеющим при этом задолженности по зарплате, налогам и иным обязательствам. Предлагалось также давать отсрочку главам крестьянско-фермерских хозяйств.

В законопроекте отмечалось, что среди категорий граждан, которые по действующим законам имеют право на отсрочку, нет предпринимателей, от «личного участия которых непосредственно зависит функционирование их бизнеса и, как следствие, рабочие места». А главы фермерских хозяйств «обеспечивают продовольственную безопасность» страны, говорилось в документе.

В партии отзыва правительства пока не получали, сообщил изданию соавтор законопроекта, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков. «Если отзыв действительно такой, мы все равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта», — сказал он. По словам депутата, действующие меры по введению отсрочки от мобилизации для ряда категорий граждан не защищают предпринимателей.

Даванков привел данные Минобороны на конец октября 2022 года: к тому моменту были мобилизованы свыше 27 тыс. предпринимателей, а чиновников — 1,3 тыс. «А рабочие места создают именно предприниматели. Стране нужно, чтобы в разных отраслях специалисты были на своих рабочих местах», — отметил он.

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В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала другой законопроект, предполагавший освобождение неслуживших граждан от частичной мобилизации. Поправки в Госдуму в октябре прошлого года внес депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

В отзыве комиссии говорится, что обязанность граждан защищать Отечество прописана в Конституции и что «в целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности России расширение перечня категорий граждан», которые получают право на отсрочку от мобилизации, «нецелесообразно». Кроме того, в комиссии отметили, что в проекте отсутствует анализ правоприменительной практики, который позволит определить число граждан, которые попадут под действие законопроекта, а также понять, как инициатива повлияет на развертывание сил «в условиях общей или частичной мобилизации». В связи с этим в ней рекомендовали доработать поправки.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация предприниматели Госдума Новые люди правительство законопроект отсрочка индивидуальные предприниматели фермерское хозяйство
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