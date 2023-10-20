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Правила для самокатов ,  
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Власти разработают новые правила и штрафы для водителей электросамокатов

«Коммерсантъ»: в России ужесточат правила для пользователей электросамокатов
Сюжет
Правила для самокатов
В правительстве разработали «дорожную карту», которая предполагает внесение поправок в КоАП и ПДД в отношении движения на электросамокатах и их владельцев. Последним, в частности, придется регистрировать свои СИМ
Фото: РБК
Фото: РБК

Власти России планируют ужесточить регулирование в отношении средств индивидуальной мобильности (СИМ, в частности, электросамокатов), была утверждена соответствующая «дорожная карта», сообащет «Коммерсантъ».

План состоит из 27 пунктов, их действие рассчитано до 2025 года. До конца года Минтранс должен подготовить поправки к КоАП, которые ужесточат ответственность для пользователей СИМ. В следующем году Минтранс, МВД и Минцифры подготовят поправки к ПДД.

По данным газеты, среди возможных мер будет обязанность передвигающихся с помощью СИМ останавливаться по требованию ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения. Также власти намерены зафиксировать правила остановки и стоянки для СИМ (заодно и для велосипедов) и ввести новые знаки для обозначения парковок электросамокатов. Кроме того, будут разработаны механизмы контроля движения СИМ.

Владельцам СИМ также предпишут предоставлять сведения о них в специальный реестр, это будет новая госуслуга.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу министерства транспорта России.

В последние годы в России занялись вопросами регулирования движения электросамокатов, в том числе на фоне роста числа аварийных ситуаций с их участием. Во втором квартале 2023 года, например, произошло 496 таких аварий (за аналогичные периоды в 2021 и 2022 году — 192 и 295 соответственно), такую статистику МВД предоставило главе Совета при президенте по правам человека Валерию Фадееву.

С этого года в стране уже действует ограничение на скорость передвижения на электросамокатах — не более 25 км/ч. За превышение грозит административный штраф в размере 800 руб.

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Кроме того, власти некоторых городов стали разрабатывать собственные меры для регулирования движения и парковки СИМ. Например, в августе в Сочи, на главной пешеходной улице, установили знак, запрещающий проезд на электросамокатах (в ПДД он появится позднее). За нарушение запрета грозит штраф до 500 руб. Московские власти предупредили, что будут отправлять на специализированные стоянки брошенные в городе «как попало» самокаты, поскольку они мешают движению.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
электросамокат ПДД КоАП Минтранс
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