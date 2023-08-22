Дептранс Москвы пригрозил забирать брошенные «как попало» самокаты

Брошенные «как попало» самокаты будут отправлять на спецстоянки, забрать их оттуда можно будет при предъявлении документа на собственность, предупредил московский дептранс

Разбросанные самокаты — как личные, так и арендные — мешают на дорогах и тротуарах и потому их будут отправлять на специализированные стоянки, заявил московский дептранс.

«Будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом — брошенная «как попало» техника будет отправляться на спецстоянку», — сказано в сообщении.

Контролировать этот вопрос будет Центр организации дорожного движения (ЦОДД), а перемещать транспорт на стоянки — «Московский паркинг» (он же занимается перемещением неправильно припаркованных автомобилей). Забрать технику смогут владельцы или их представители, предъявив документы на собственность (что это за документ, не уточняется).

В ведомстве напомнили, что арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые организованы сервисами аренды. Личные самокаты тоже не должны мешать другим участникам дорожного движения.

В последние годы в России занялись вопросами регулирования движения электросамокатов, в том числе на фоне роста числа аварийных ситуаций с их участием. Во втором квартале 2023 года, например, произошло 496 таких аварий (за аналогичные периоды в 2021 и 2022 году — 192 и 295 соответственно), такую статистику МВД предоставило главе Совета при президенте по правам человека Валерию Фадееву.

В стране уже действует ограничение на скорость передвижения на электросамокатах — не более 25 км/ч. За превышение грозит административный штраф в размере 800 руб. В Госдуме в начале августа предложили увеличить размер штрафов и сделать их дифференцированными: максимальный может составить 5 тыс. руб. (если ехать быстрее, чем разрешено, более чем на 20 км/ч).

Кроме того, в ПДД с марта появился знак, запрещающий проезд на электросамокатах. В августе такой установили на главной пешеходной улице Сочи — Навагинской. За нарушение запрета грозит штраф до 500 руб.