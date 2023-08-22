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Дептранс Москвы пригрозил забирать брошенные «как попало» самокаты

Дептранс Москвы пригрозил увозить брошенные «как попало» самокаты на спецстоянки
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Правила для самокатов
Брошенные «как попало» самокаты будут отправлять на спецстоянки, забрать их оттуда можно будет при предъявлении документа на собственность, предупредил московский дептранс

Разбросанные самокаты — как личные, так и арендные — мешают на дорогах и тротуарах и потому их будут отправлять на специализированные стоянки, заявил московский дептранс.

«Будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом — брошенная «как попало» техника будет отправляться на спецстоянку», — сказано в сообщении.

Контролировать этот вопрос будет Центр организации дорожного движения (ЦОДД), а перемещать транспорт на стоянки — «Московский паркинг» (он же занимается перемещением неправильно припаркованных автомобилей). Забрать технику смогут владельцы или их представители, предъявив документы на собственность (что это за документ, не уточняется).

В ведомстве напомнили, что арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые организованы сервисами аренды. Личные самокаты тоже не должны мешать другим участникам дорожного движения.

В последние годы в России занялись вопросами регулирования движения электросамокатов, в том числе на фоне роста числа аварийных ситуаций с их участием. Во втором квартале 2023 года, например, произошло 496 таких аварий (за аналогичные периоды в 2021 и 2022 году — 192 и 295 соответственно), такую статистику МВД предоставило главе Совета при президенте по правам человека Валерию Фадееву.

В стране уже действует ограничение на скорость передвижения на электросамокатах — не более 25 км/ч. За превышение грозит административный штраф в размере 800 руб. В Госдуме в начале августа предложили увеличить размер штрафов и сделать их дифференцированными: максимальный может составить 5 тыс. руб. (если ехать быстрее, чем разрешено, более чем на 20 км/ч).

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Кроме того, в ПДД с марта появился знак, запрещающий проезд на электросамокатах. В августе такой установили на главной пешеходной улице Сочи — Навагинской. За нарушение запрета грозит штраф до 500 руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
самокаты электросамокат Дептранс Москва
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